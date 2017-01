Washington - Americký prezident Donald Trump dnes přivítá britskou premiérku Theresu Mayovou, která ho navštíví jako vůbec první zahraniční státník od jeho příchodu do Bílého domu. Tématem schůzky lídrů, kteří mají shodné názory na brexit či omezování migrace, bude mimo jiné snaha o zformování nové podoby vztahu jejich zemí, které s novým vedením vypovídají velké mezinárodní smlouvy.

Mayová před cestou do USA prohlásila, že obě země mají řadu společných zájmů a měly by si vytvořit "zvláštní vztah", který by byl silnější než běžná dvoustranná mezinárodní partnerství. Americký prezident opakovaně slovně podpořil snahu Mayové o rázný odchod z Evropské unie, který britská premiérka chystá. Trump vypověděl kolektivní obchodní dohodu o transpacifickém partnerství, nevidí pozitivně ani členství USA v mezinárodních organizacích a chystá se jednat s každou zemí zvlášť.

Důraz na vzájemné shody by podle médií mohl Mayové dát šanci na dojednání výhodného obchodního partnerství s USA.

Některá média už hledají pro vztah Trumpa s Mayovou paralelu v někdejším americkém prezidentovi Ronaldu Reaganovi a britské premiérce Margaret Thatcherové, kteří v 80. letech zastávali podobně konzervativní názory.

Poněkud méně optimistický pohled na schůzku má britská opozice či nevládní organizace, které Mayovou vyzvaly, aby otevřela v rozhovoru s Trumpem otázku dodržování lidských práv či boje proti klimatickým změnám.