Washington - Bílý dům se dostal do dalšího sporu s americkými médii ohledně přesné interpretace výroků prezidenta Donalda Trumpa. Po hádkách kolem údajného prezidentova výroku o "špinavých dírách" v karibské oblasti a Africe, z nichž je přistěhovalectví nežádoucí, se rozhořela diskuse o charakteru vztahů šéfa Bílého domu se severokorejským diktátorem Kim Čong-unem.

Jádrem sporu je Trumpův čtvrteční rozhovor pro list The Wall Street Journal, v němž si podle washingtonského deníku prezident pochvaloval dobrý vztah s Kimem. "Mám pravděpodobně velmi dobrý vztah s Kim Čong-unem," řekl podle verze The Wall Street Journal Trump v rozhovoru. "Mám s lidmi vztahy. Myslím, že byste byli překvapeni," dodal.

Sám prezident dnes, tři dny po otištění jeho slov, interpretaci amerického listu odmítl. "Zjevně jsem to neřekl. Řekl jsem 'Měl bych velmi dobrý vztah s Kim Čong-unem', což je velký rozdíl. Naštěstí teď rozhovory s reportéry zaznamenáváme a oni přesně vědí, co jsem řekl, co jsem tím myslel. Prostě chtěli zprávu. Vylhané zprávy!" napsal Trump na twitteru. Jeho mluvčí Sarah Sandersová později jeho tvrzení podpořila tweetem, podle něhož šlo skutečně o podmíněný způsob: "Měl bych, měl bych, měl bych, nikoli mám!"

The Wall Street Journal reagoval zveřejněním audiozáznamu kritických míst rozhovoru, své audio následně publikoval i Bílý dům. Obě nahrávky jsou fakticky stejné a je prakticky nemožné rozhodnout, která strana má pravdu. V anglickém originálu je totiž rozdíl v jediné a navíc neznělé hlásce: podle novinářů pronesl prezident slovo "I" (já), podle Bílého domu "I'd" (já bych).

Nezávislá společnost, která pro potřeby The Wall Street Journal pořizovala z rozhovoru písemný záznam, v Trumpově výroku podmiňovací způsob neměla, informoval dnes list The Washington Post.

Prezident už několik dní polemizuje s novináři a politiky o svým výroku, který měl shodou okolností pronést rovněž minulý čtvrtek. V besedě s poslanci podle demokratického senátora Dicka Durbina a podle několika přímých svědků označil karibský stát Haiti a africké země za "špinavé díry". Trump připouští tvrdší výraz, vulgarity ale popírá. Přítomní senátoři za Trumpovu Republikánskou stranu většinou tvrdí, že si pronesené věty nepamatují.