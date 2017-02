Washington - Spojené státy velmi stojí o mír mezi Izraelem a Palestinci, vznik dohody záleží na obou znesvářených národech. Na tiskové konferenci s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem to prohlásil americký prezident Donald Trump. Ten řekl, že bude o usmíření Izraele a Palestiny usilovat a že by se do nové mírové iniciativy mohlo zapojit vícero zemí.

Podle Netanjahua je zdrojem vzájemného konfliktu s Palestinci jejich neustálé odmítání uznat Izrael v jakýchkoli hranicích. Na to Trump odvětil, že Palestinci se musí zbavit nenávisti, která je jim vštěpována od útlého věku, a že také budou muset uznat Izrael.

Americký prezident rovněž prohlásil, že Izraelci naopak budou muset prokázat jistou míru pružnosti v jednáních s Palestinci. Ten řekl, že prioritou je bezpečnost Izraele. Rovněž uvedl, že by uvítal, aby se do jednání o míru zapojili i arabští partneři.

Trump na tiskové konferenci označil vztahy USA a Izraele za nezničitelné, neboť jsou založeny na společných hodnotách jako svoboda a mír. Rovněž osočil OSN, že s Izraelem zachází velice nespravedlivě. OSN mimo jiné kritizuje izraelskou osadní politiku na palestinských územích. V této věci Trump Netanjahuovi doporučil, aby se v záležitosti osad "držel malinko zpátky".

Tématem konference byla i mezinárodní dohoda s Íránem o jeho jaderném vývoji. Trump ujednání označil za vůbec nejhorší, které kdy viděl, a přislíbil, že se zasadí o tom, aby Teherán jaderné zbraně neměl. Netanjahu Trumpův postoj k Teheránu uvítal. "Myslím, že dokážeme agresivitu a nebezpečí Íránu zvrátit," dodal.