Praha - Z dosavadních výroků nastupujícího amerického prezidenta Donalda Trumpa se zatím nedá odhadnout, jak se bude chovat ve funkci. Shoduje se na tom část českých odborníků oslovených ČTK. Další očekávají od Trumpa pragmatičtější přístup k zahraniční politice, než měl končící prezident Barack Obama.

"Budu hrozně záležet na prvním roce jeho administrativy, jak bude koncipovat strategii domácí a zahraniční politiky a jaké spolupracovníky si vybere nebo už vybírá a jak se dokáže vyrovnat a dohodnout s dalšími mocenskými pilíři americké politiky, především Kongresem, který hraje obrovskou roli a ve sporných případech také s americkým Nejvyšším soudem," řekl bývalý diplomat a někdejší poradce prezidenta Václava Havla Michael Žantovský.

Podle bývalého velvyslance ve Spojených státech Petra Koláře se Trump v zahraniční politice teprve hledá a ještě se nedá přesně odhadnout, jak bude vůči světu vystupovat. "Jsem pln očekávání a jsem velmi zvědavý, jak se to vyvine," řekl. Podle něj některé nominace na členy administrativy, například generála Jamese Mattise na ministra obrany, Dana Coatse na šéfa tajných služeb nebo Rexe Tillersona na ministra zahraničí, nejsou špatné.

Problém ale podle Koláře může nastat v postoji nového amerického prezidenta vůči Evropě. "Nastupující prezident Trump pravděpodobně vůbec nemá ponětí o evropské historii a nechápe, co je ten evropský projekt," řekl. Negativně hodnotí zejména to, že Trump vítal rozhodnutí Británie opustit Evropskou unii a mluvil o možnosti odchodu dalších členských zemí. "Nevím, jestli si uvědomuje, jaké duchy vyvolává," řekl.

"Bude to vůdce, který nebude vyklízet pole tak jako Barack Obama. Myslím, že má šanci ovlivnit autoritu a vliv Spojených států ve světě. Je to byznysman, takže to samozřejmě bude méně o hodnotách a více o zájmech a více o transakcích - politika něco za něco. Je důležité, aby se na to Evropa pořádně připravila," soudí bývalý velvyslanec v USA Alexandr Vondra.

Stejný názor má i komentátor Roman Joch, který v době voleb dával Trumpovi přednost před jeho soupeřkou Hillary Clintonovou. "Pro Českou republiku bude nejdůležitější jeho zahraniční politika. Myslím, že bude čistě realistická, tedy mocenská. Nebude aspirovat na šíření demokracie a lidských práv v zahraničí," řekl.

"Bude tvrdší vůči Číně a Íránu, než byl dosavadní prezident Barack Obama a bude naopak přátelštější vůči Izraeli. Ohledně Ruska se pokusí o zlepšení vztahů," očekává Joch od Trumpa. Předpokládá také, že Trump přijme ruskou dominanci v Sýrii, na oplátku bude požadovat, aby Rusko zastavilo mocenské výpady do Pobaltí.

I Vondra předpokládá, že Trump bude chtít intenzivněji jednat s Ruskem. "Kdo jiný má komunikovat s ruským prezidentem než americký prezident - jaderná supervelmoc číslo jedna. Ale je důležité, aby to nebylo na náš úkor," uvedl.