Washington - Americký prezident Donald Trump se ohradil proti tvrzení některých médií, že v rámci předcházení střeleckým masakrům na školách vyzval k vyzbrojování učitelů. Trump na twitteru zdůraznil, že během středeční diskuse se studenty v Bílém domě jen chtěl, aby se tato možnost zvážila a aby se týkala pouze těch učitelů, kteří mají vojenský či jiný speciální výcvik. Prezident dnes také uvedl, že podporuje zvýšení věkového limitu pro držení dlouhých střelných zbraní z nynějších 18 na 21 let.

"Nikdy jsem neřekl 'dejte učitelům zbraně', jak uvedly ve lživém zpravodajství (televize) CNN a NBC. Řekl jsem: Podívejme se na možnost dát 'ukryté zbraně zdatným učitelům s vojenským či zvláštním výcvikem - jen těm nejlepším'," uvedl Trump.

Napsal také, že 20 procent učitelů by už teď bylo schopno okamžitě opětovat palbu, pokud by nějaký narušený člověk školu napadl. "Dobře proškolení učitelé by na zbabělce, kteří tohle (útoky) dělají, rovněž působili jako odstrašení," uvedl prezident. Takové řešení by podle něj stálo mnohem méně než ostraha.

Trump také poznamenal, že školní zóny, kde platí zákaz zbraní, jsou pro útočníky magnetem. Vyzbrojený učitel či trenér by podle prezidenta mohl řádění střelců zastavit, protože by zasáhl okamžitě. Poznamenal, že střelba zpravidla trvá tři minuty, zatímco na příjezd policie je potřeba pět až osm minut.

Později Trump na setkání se státními a místními představiteli ve Washingtonu řekl, že je proti povinnému školnímu nacvičování situace, kdy se ve škole pohybuje střelec. Vyslovil se také proti většímu počtu ozbrojených strážců na školách.

V úterý Trump oznámil, že pověřil ministerstvo spravedlnosti vypracováním návrhu na zákaz takzvaných urychlovačů střelby, které umožňují učinit z poloautomatické pušky automatickou. Dnes na twitteru zopakoval, že za tímto opatřením stojí, podporuje i zvýšení federálního limitu pro nákup pušek a brokovnic z 18 na 21 let. "Kongres je teď v takovém rozpoložení, aby v této záležitosti konečně něco udělal. Já v to doufám!" napsal Trump.

Proti zvýšení věkové hranice je naopak vlivná Národní asociace držitelů zbraní (NRA), která rovněž podporuje myšlenku vyzbrojení učitelů. NRA během volební kampaně stála za Trumpem, prezident asociaci také pravidelně vyjadřuje sympatie postojem, že je proti omezení ústavního dodatku, který Američanům zaručuje právo vlastnit zbraň.

Výkonný šéf NRA Wayne LaPierre dnes na jedné konferenci uvedl, že tragickou střelbu na floridské škole z minulého týdne odpůrci práva držet zbraň "ostudně zpolitizovali". Jejich cílem je podle něj nejen zrušit příslušný druhý dodatek ústavy, ale v konečném důsledku "omezit všechny osobní svobody".

Devatenáctiletý střelec před týdnem ve škole ve floridském městě Parkland zabil 17 lidí. V USA pak zesílily hlasy požadující zpřísnění dostupnosti zbraní.