Washington - Dojednávané setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem by se mohlo uskutečnit během příštích tří až čtyř týdnů. Trump to řekl v sobotu s tím, že půjde o důležitou schůzku věnovanou denuklearizaci Korejského poloostrova. Nový šéf americké diplomacie Mike Pompeo v rozhovoru v televizi ABC prohlásil, že Kim je "připraven" předložit "plán, který by pomohl dosáhnout" denuklearizaci.

"Myslím, že se sejdeme během následujících tří nebo čtyř týdnů," prohlásil Trump na politickém shromáždění v americkém státě Michigan. "Bude to velmi důležité setkání, denuklearizace Korejského poloostrova," dodal podle agentury Reuters.

Krátce před tím Trump na twitteru napsal, že přípravy historické schůzky postupují velmi dobře a stanovuje se její místo a termín. V pátek uvedl, že jako dějiště rozhovorů jsou ve hře dvě či tři místa.

Komunistický režim v Pchjongjangu ještě před několika měsíci vyhrožoval útokem na americký tichomořský ostrov Guam a na Jižní Koreu, která je spojencem USA. Trump na raketový a jaderný program KLDR odpověděl uvalením nových sankcí. Kim Čong-una v minulosti označil za "malého a tlustého" a dal mu přezdívku "Rakeťák". Vůdce KLDR zase o Trumpovi řekl, že je choromyslný.

Nedávno však Trump prohlásil, že si od schůzky s Kim Čong-unem slibuje úspěch, který zajistí bezpečnost, mír a prosperitu na Korejském poloostrově, zbaveném jaderných zbraní.

Minulý týden veřejnost překvapila zpráva o tom, že v Pchjongjangu s vůdcem komunistického režimu jednal tehdy ještě šéf americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) Pompeo. Ten v sobotu televizi ABC řekl, že absolvoval "dobrý rozhovor" o "vážných záležitostech".

"Měli jsme dlouhou konverzaci o nejzávažnějších otázkách, kterým naše dvě země čelí," řekl Pompeo o schůzce, která se konala o velikonočním víkendu. Podle nového amerického ministra zahraničí je Kim "připraven... předložit plán, který by pomohl dosáhnout" denuklearizace.

V pátek se konala teprve třetí vrcholná schůzka KLDR a Jižní Koreje od rozdělení poloostrova v 50. letech. Kim Čong-un se stal prvním vůdcem KLDR, který od korejské války (1950-1953) vkročil na jihokorejskou půdu. Na hranici si potřásl rukou s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem. Posléze se oba domluvili na řadě kroků, jež by měly vést ke snížení napětí na poloostrově.