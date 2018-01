Washington - Až 1,8 milionu mladých nelegálních přistěhovalců do USA by v budoucnu mohlo získat americké občanství. Na hranicích s Mexikem ale vyroste zeď a omezí se příchod příbuzných legálních imigrantů. Počítá s tím návrh přistěhovalecké legislativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, který zahrnuje priority demokratů i republikánů. Ve čtvrtek to uvedli nejmenovaní činitelé Bílého domu.

Demokraty má přesvědčit to, že Trump nabízí vyhlídku občanství více než dvojnásobnému počtu imigrantů, než kolik tvoří přibližně 700.000 skupinu takzvaných snílků. Tak se přezdívá mladým přistěhovalcům, kteří přišli do USA nelegálně jako děti se svými rodiči. Občanství by mohli dostat za deset až 12 let, pokud budou mít práci a nespáchají žádný zločin. V minulosti Trump vyloučil, aby by se těmto lidem občanství přiznávalo.

Pro republikány obsahuje návrh to, co Trump učinil i jedním ze slibů své předvolební kampaně - zeď na hranicích s Mexikem. Na její výstavbu chce prezident po Kongresu 25 miliard dolarů (téměř 512 miliard Kč).

Plán počítá i s omezením takzvané řetězové migrace, jež spočívá v legálním stěhování rodinných příslušníků za cizinci, kteří mají povolení k trvalému pobytu v USA nebo získali americké občanství. Nově by za nimi směli přijet jen manželé či manželky a nezletilé děti.

Trump žádá i rychlejší vyhošťování nelegálních přistěhovalců z jiných zemí než Mexika a Kanady. Zároveň navrhuje zrušení vízové loterie, řekli podle agentur Reuters a AP činitelé obeznámení s dokumentem. Zveřejněné body z něj vyvolaly zatím smíšené reakce u demokratů i republikánů.

Oficiální předložení imigrační legislativy se očekává v pondělí. Cílem je dosáhnout dohody do 8. února, do kdy platí prozatímní financování vlády. Vládní rozpočet byl tento týden schválen jen díky části opozičních demokratů. Ti svůj souhlas podmínili republikánským slibem zákona, který chrání přistěhovalce.