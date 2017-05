Washignton - Americký prezident Donald Trump minulý týden na schůzce s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem vyzradil podle deníku The Washington Post tajné informace související s teroristickým hnutím Islámský stát (IS). Trump takové nařčení odmítá a tvrdí, že Rusku chtěl v rámci boje proti radikálů jisté informace poskytnout, což je v jeho pravomocích. Podle amerických médií předal tajnou informaci Washingtonu Izrael. Nespokojený Kongres žádá, aby mu Bílý dům poskytl stenografický záznam Trumpovy besedy s Lavrovem.

"Jako prezident jsem chtěl informace Rusku poskytnout, na což mám naprosté právo," napsal Trump na twitteru s tím, že předložená fakta se týkala terorismu a letecké bezpečnosti. "Z humanitárních důvodů a také chci, aby Rusko výrazně vystupňovalo svůj boj proti IS a terorismu," vysvětlil důvody svého počínání.

Podle deníku The Washington Post Trump minulý týden na schůzce s Lavrovem a ruským velvyslancem Sergejem Kisljakem v Oválné pracovně Bílého domu hovořil o jistém plánu IS na zneužití notebooků na palubě letadel a také o městě, kde byla hrozba zachycena. Tím ale podle listu ohrozil bezpečnost zdroje, který danou informaci skrze nejmenovaného amerického spojence Washingtonu předal. USA zjištění kvůli ochraně zdroje považovaly za mimořádně citlivé, proto nebylo určeno k dalšímu sdílení.

Americká média spekulují, že původcem informace svěřené Washingtonu by mohl být Izrael a jeho tajná služba. List The New York Times dnes napsal, že izraelská strana přitom Američany výslovně varovala, aby se svěřenými údaji zacházeli opatrně.

Bílý dům během dne opakovaně novináře upozorňoval, že Trump se žádného prohřešku nedopustil. Bezpečnostní poradce Herbert McMaster konstatoval, že informace předané Rusům byly "zcela přiměřené" a byly založeny na zprávách z otevřených zdrojů. V žádném případě prý šéf Bílého domu nevyzradil zpravodajské zdroje ani metody. Diskuse s Rusy byla "rutinním sdílením informací" mezi prezidentem a zahraničními vůdci, řekl poradce.

Z obou parlamentních komor a obou poslaneckých táborů mezitím stále silněji zazívaly výzvy, aby Bílý dům text besedy Trumpa s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem a velvyslancem Sergejem Kisljakem poslancům poskytl. Vůdce demokratické menšiny v Senátu Chuck Schumer řekl, že Trump musí Kongresu předat "úplný, needitovaný přepis".

Rusko jakýkoli Trumpův prohřešek popřelo. "Pro nás to není téma, ale další hloupost," řekl o kauze novinářům mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov. "Nechceme s tím mít nic společného, je to naprostá hloupost. Není tady co potvrzovat, ani vyvracet," zdůraznil.

Trumpovo počínání mezi americkými republikánskými i demokratickými politiky vyvolalo nelibost. Vlivný demokratický senátor Dick Durbin v této souvislosti hovořil o Trumpově nebezpečnosti a lehkomyslnosti. Mluvčí republikánského předsedy Sněmovny reprezentantů Paula Ryana uvedl, že ochrana tajných informací USA je klíčová. Republikán Bob Corker, který předsedá senátnímu výboru pro zahraniční vztahy, prohlásil, že pokud byla tajná informace skutečně vyzrazena, je to velmi velký problém.

Trumpův možný diplomatický přehmat je podle kritiků v kontrastu s jeho předvolebními prohlášeními, kdy tvrdě kritizoval svou demokratickou sokyni Hillary Clintonovou za její používání soukromého e-mailu k pracovním účelům. Trump tehdy hovořil o tom, že Clintonová ohrozila americkou bezpečnost.