Washington - Vědci z Massachusettského technologického institutu (MIT) uvedli, že americký prezident Donald Trump nepochopil jejich výzkum, který ve čtvrtek citoval, když oznámil odstoupení USA od pařížské dohody o ochraně klimatu z roku 2015. Informovala o tom agentura Reuters.

Trump v projevu na zahradě Bílého domu oznámil, že USA odstoupí od pařížské dohody mimo jiné proto, že dokument nezajistí, aby světové teploty klesly dostatečně rychle, a měly tak zásadní vliv na ochranu životního prostředí.

"I kdyby pařížská dohoda byla zavedena v celém svém rozsahu a státy, které ji podepsaly, by plnily své závazky, tak by světová teplota byla do roku 2100 snížena o pouhé dvě desetiny stupně Celsia," řekl Trump s tím, že je to velmi málo.

Krátce nato Trump uvedl, že jeho tvrzení se opírá o studii publikovanou Massachusettským technologickým institutem v dubnu 2016 nazvanou "Jak velký rozdíl by udělala pařížská dohoda?".

Výsledky této studie přitom byly, že by se růst světové teploty do roku 2100 zpomalil o 0,6 až 1,1 stupně Celsia.

"Rozhodně nejsme zastánci odstoupení od pařížské dohody," řekl jeden z autorů studie Erwan Monier. "Pokud nic neuděláme, mohly by se teploty zvýšit až o pět stupňů nebo více, což by bylo katastrofické," dodal s tím, že prezidentská kancelář se s autory studie nespojila a nedala jim šanci svou práci vysvětlit.

Pařížskou dohodu o klimatu v roce 2015 podepsalo 195 zemí. Jejím cílem je omezení emisí skleníkových plynů, aby se zvyšování světové teploty udrželo výrazně pod dvěma stupni Celsia v porovnání s teplotou v předindustriálním období.

Současná situace je podle Reuters příkladem několik let trvajícího boje mezi vědci a politiky o dopadu spalování fosilních paliv na globální klima a rovněž ukázkou sporů ohledně toho, jaké politické kroky jsou potřebné k ochraně životního prostředí.