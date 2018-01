Washington - Vstřícné gesto vůči znepřátelenému táboru demokratických poslanců má být jedním z vrcholů zprávy o stavu unie, kterou zanedlouho přednese prezident USA Donald Trump v Kongresu. Začátek projevu se očekává ve 3:00 SEČ.Ponaučením z prvního roku úřadování v Bílém domě je pro Donalda Trumpa zjištění, že je třeba vládnout "srdcem". Prezident to dnes řekl při obědě s moderátory hlavních amerických zpravodajských televizí.

Podle výňatků, které předem zveřejnil Bílý dům, chce hlava státu vyzvat obě parlamentní strany ke spolupráci, zejména při modernizaci americké infrastruktury a reformě migrační politiky.

"Nabízím spolupráci členům obou stran, demokratům i republikánům, při ochraně našich občanů bez ohledu na původ, barvu pleti nebo vyznání," zní podle informací prezidentské kanceláře část Trumpova projevu. Prezident má poukázat na úspěchy, které se mu podle jeho názoru v prvním roce mandátu podařilo dosáhnout: hlavně na prosazení daňové reformy, odstranění části regulací a omezení limitů na těžbu uhlí.

V zahraničně politické pasáži by měl Trump hovořit o porážce Islámského státu v Sýrii a Iráku. Upozorní nicméně, že "práce je ještě mnoho," než se teroristy podaří porazit.

Trump prý v Bílém domě zjistil, že je třeba vládnout srdcem

Ponaučením z prvního roku úřadování v Bílém domě je pro Donalda Trumpa zjištění, že je třeba vládnout "srdcem". Prezident to dnes řekl při obědě s moderátory hlavních amerických zpravodajských televizí. Setkání se koná tradičně před odjezdem hlavy státu do Kongresu, kdy přednese zprávu o stavu unie.

"Vládnete se všemi instinkty podnikatele, ale do svých rozhodnutí musíte přidat ze svého srdce a z duše mnohem víc, než jste dřív tušili," prozradil Trump svým novinářským hostům. Postěžoval si zároveň, že řešení migračního problému by bylo "tak snadné", kdyby to byla čistě obchodní záležitost. Uvědomuje si ale, že jeho jednání ovlivní životy "milionů a milionů lidí". V tomto ohledu je prý vládnutí o hodně jiné, než si myslel.

Podle činitelů Bílého domu obeznámených s obsahem Trumpova projevu se má prezident státnicky pokusit o sjednocení hluboce rozděleného národa. Sám prezident novinářům řekl, že pokud se mu to podaří, bude to považovat za obrovský úspěch. Zprávu o stavu unie má před oběma komorami Kongresu přednést dnes ve 3:00 SEČ.

Jak dlouho bude Trump hovořit, si novináři netroufají odhadnout. Spekuluje se i o tom, že se může od měsíce připravovaného textu odchýlit. Délka projevu není stanovena, řeč hlavy státu trvá půl až půldruhé hodiny.