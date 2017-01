Washington - Donald Trump chce už v prvních dnech po převzetí úřadu prezidenta USA vydat sérii exekutivních příkazů, jež jsou důležitou součástí pravomocí hlavy státu, která nepodléhá schválení v Kongresu. Podle poradců Bílého domu bude jedním z prvních nařízení k výstavbě protiimigrační zdi na hranicích s Mexikem, jejíž budování slíbil Trump už ve volební kampani.

Nejen první den, ale i druhý a třetí bude prosazovat agendu skutečné změny," prohlásil na tiskové konferenci ve Washingtonu prezidentův mluvčí Sean Spicer. "V dalších dnech a týdnech budete svědky pokračování," řekl novinářům. Veřejnost má prý očekávat prezidentské příkazy už v pátek, kdy Trump nastoupí do úřadu, během navazujícího víkendu a počátkem dalšího týdne.

Trumpovi poradci podle agentury Reuters připravili na dvě stovky návrhů na exekutivní příkaz, z nichž bude prezident vybírat. Týkají se zdravotní péče, politiky ochrany klimatu, přistěhovalectví, energetiky a dalších oblastí. Kolik návrhů Trump schválí, není zatím známo.

Barack Obama využíval metodu exekutivních příkazů často, zejména ve druhém volebním období. Vyrovnával se tak se snahou republikány ovládaného Kongresu blokovat jeho program. Mnoho z Obamových příkazů chce Trump podle poradců zrušit.

Hned v prvních dnech má Trump vydat příkaz k budování zdi na hranicích s Mexikem, která má bránit nelegální imigraci. Součástí příkazu má být i zrušení Obamova nařízení, jež zhruba 700.000 přistěhovalcům, kteří se do USA dostali jako děti, umožňuje vyhnout se deportaci. Osud těchto lidí nebude zřejmě Trumpovým rozhodnutím přímo ohrožen; prezident spíš počká, až platnost příkazu jeho předchůdce skončí.

Trumpovi poradci tvrdí, že prezident zavede omezení vstupu do USA pro občany určitých států, dokud nebude existovat systém detailního prověřování. Nařízení ale bude založeno na národnosti, nikoli na náboženství, jak Trump ve volební kampani hrozil muslimům.

V dalším navrhovaném exekutivním příkazu by prezident mohl nařídit všem vládním úředníkům, aby ohlásili jakoukoli činnost spojenou s plánem Obamy na omezení emisí oxidů uhlíku. Tato činnost má být zastavena až do dalšího prezidentského rozhodnutí.

Trump přiletěl do Washingtonu k inauguračním oslavám

Trump dnes dokončil nominaci členů svého vládního týmu a odletěl z New Yorku do Washingtonu k účasti na třídenních inauguračních slavnostech. Svůj oblíbený soukromý letoun podle agentury AP vyměnil za armádní speciál, v němž se do hlavního města odebrali i členové jeho rodiny. Novináře na palubu nevzal.

Jako poslední kandidát na vedení vládního rezortu byl dnes jmenován bývalý guvernér státu Georgia Sonny Perdue, který se má stát ministrem zemědělství. V senátních výborech mezitím pokračuje proces slyšení ostatních kandidátů, hlasování o prvních dvou má plénum Senátu na pořadu v pátek. Rozhodovat se bude o navrhovaném šéfovi Pentagonu Jamesi Mattisovi a o Johnu Kellym, který má vést ministerstvo pro vnitřní bezpečnost.

Trump bude v hlavním městě sídlit samozřejmě v Bílém domě, ale podle lidí z jeho okolí bude často k vidění i ve svém manhattanském mrakodrapu Trump Tower a ve floridském letovisku Mar-a-Lago, které prezident v nedávném tweetu označil za "zimní Bílý dům".

Trumpův mluvčí Sean Spicer dnes novinářům řekl, že prezident se bude zdržovat i ve svém novém washingtonském hotelu, který zřídil v rekonstruované a pronajaté budově hlavní pošty nedaleko Bílého domu. Spicer řekl, že hotel je "symbolem vládnutí, kterého se Trump chce držet".

Meteorologický úřad sliboval původně ve Washingtonu v pátek počasí bez deště, ale dnes svou předpověď změnil. Správa hlavního metropolitního prostranství National Mall reagovala prohlášením, že přípustné jsou v případě deště jen skládací deštníky.