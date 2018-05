Washington - Americký prezident Donald Trump prodloužil dočasnou výjimku z placení cel na dovoz hliníku a ocele pro Evropskou unii a další země do 1. června. Oznámil to Bílý dům.

Jednání o trvalé výjimce budou nadále pokračovat s EU, Kanadou a Mexikem. Kanada a Mexiko nyní jednají s USA o nové podobě Severoamerické dohody o volném obchodu (NAFTA). S Argentinou, Austrálií a Brazílií se již USA v zásadě dohodly a do měsíce mají být dojednány všechny podrobnosti dohody. Jižní Korea se dohodla na trvalém osvobození od cel na ocel, napsala agentura AP.

Prodloužení výjimky bylo oznámeno jen několik hodin před jejím vypršením. Výjimka měla skončit dnes v 6:01 SELČ, upozornila agentura Reuters.

"Vláda prodlužuje jednání s Kanadou, Mexikem a Evropskou unií o závěrečných 30 dní. Ve všech těchto jednáních se vláda zaměřuje na kvóty, které omezí dovoz, zabrání překládce a ochrání národní bezpečnost," uvádí se v prohlášení.

Jižní Korea je osvobozena od cel, protože se dohodla na kvótách v rámci jednání o aktualizaci vzájemné obchodní dohody. Korea souhlasila, že sníží dodávky ocele do USA z loňské úrovně o zhruba 30 procent. Cla na hliník však stále platí i pro Koreu.

EU, Kanada a Mexiko trvají na tom, že nepřijmou kvóty, aby získaly trvalé výjimky z cel. Kanada je největším vývozcem ocele do USA.

EU každoročně vyveze do USA ocel za 6,4 miliardy eur (163,8 miliardy Kč). Unie pohrozila, že pokud na ni Spojené státy uvalí cla, zavede vlastní odvetná cla na americké zboží od kosmetiky po motocykly, jehož roční hodnota dovozu do EU dosahuje 2,8 miliardy eur.

Podle dřívějších zpráv německých médií USA požádaly EU, aby dobrovolně omezila vývoz ocele a hliníku do USA na 90 procent průměrné úrovně z let 2016/2017. To by představovalo snížení vývozu o 16,3 procenta. Evropská komise však tento požadavek odmítla a označila ho za nepřijatelný.

Trump rozhodl u uvalení cla na dovoz ocele ve výši 25 procent a desetiprocentního cla na dovoz hliníku v březnu. EU a šesti dalším zemím však Trump udělil dočasnou výjimku z placení cel do 1. května s tím, že do té doby se budou USA snažit se všemi partnery vyjednat dlouhodobé dohody o trvalém vyjmutí z placení cla.