Londýn - Spojené státy by se mohly vrátit k pařížské dohodě o klimatu, pokud by pro ně stanovila výhodnější podmínky. V rozhovoru s bristkou televizí ITV to řekl americký prezident Donald Trump s dovětkem, že si oblíbil zarytého zastánce dohody, francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Vyjádřil se i k chystané britské královské svatbě, na níž by podle spekulací médií mohl být místo Trumpa pozván jeho předchůdce Barack Obama. Princi Harrymu a jeho nastávající popřál hodně štěstí.

"Jestli bych se (k dohodě) vrátil? Ano, vrátil. Jak víte, mám rád Emmanuela (Macrona). Moc bych rád, aly musela by to být dohoda dobrá pro Spojené státy," prohlásil o klimatickém paktu, který USA opouštějí po jeho loňském rozhodnutí.

Trump, který zpochybňuje lidský vliv na oteplování planety, dodal, že klima se otepluje i ochlazuje. Dokreslil to konstatováním, že ledovce podle něho tají výrazně pomaleji, než se čekalo.

"Ledový příkrov měl roztát, už měl být pryč, ale momentálně je rekordní," prohlásil bez doložení konkrétních faktů. Měření klimatologů však v posledních letech potvrzují souvislý ústup ledovců.

Trump se vyjádřil i na adresu chystané svatby prince Harryho s americkou herečkou Meghan Markleovou, která v amerických prezidentských volbách podporovala jeho sokyni Hillary Clintonovou. Princ a jeho snoubenka jsou podle Trumpa "krásný pár". "Nu, beztak doufám, že budou šťastni," odpověděl prezident na připomínku moderátora Pierse Morgana, že jej Markleová označila za politika, který rozděluje Američany.