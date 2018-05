Washington - Americký prezident Donald Trump přijme v Bílém domě hlavu jihokorejského státu Mun Če-ina 22. května. Oznámil to v pátek Bílý dům. Učinil tak po setkání bezpečnostních poradců obou zemí ve Washingtonu Čchong Ui-jonga a Johna Boltona.

Trump v pátek řekl, že o času a místě jeho setkání se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem bylo rozhodnuto a že oznámení přijde brzy. Podle dřívějších informací by se summit měl konat koncem tohoto měsíce nebo v červnu. Jako místo v úvahu údajně připadá demilitarizovaná zóna mezi Korejemi nebo Singapur.

Pokud by se vrcholná schůzka měla konat na hraničním přechodu Pchanmundžom mezi oběma Korejemi, vyžadovalo by to úzkou spolupráci s Jihokorejci.

V demilitarizované zóně v Pchanmundžomu se už sešli v dubnu Mun a Kim. Domluvili se mimo jiné na denuklearizaci Korejského poloostrova.