New York - Budoucí americký prezident už převedl nebo před inaugurací převede svůj majetek do fondu. Donald Trump to dnes na tiskové konferenci v New Yorku sdělil novinářům prostřednictvím své advokátky. Firmy budou řídit jeho synové a manažeři, žádné nové obchody firem s cizinou uzavřeny nebudou. Dcera Ivanka se ve Washingtonu bude starat o rodinu.

Hrozící střet zájmů, který se podle amerických komentátorů netýká jen samého Trumpa, ale i jeho blízkých příbuzných, sliboval Trump už před tiskovou konferencí řešit "velmi jednoduše". Pilířem jeho mohutné obchodní říše jsou mezinárodní developerské projekty, obchod s nemovitostmi a poskytování licencí. Realitním magnátem je i jeho zeť Jared Kushner, kterého chce Trump povolat do Bílého domu jako vrchního poradce.

Předání majetku do fondu je podle Trumpovy advokátky Sheri Dillonové lepší řešení, než prodej. Prezident se prý nehodlá zbavit jmění, který pracně vybudoval. Trump chce dát jasně najevo, že prezidentského úřadu nehodlá zneužít k osobnímu obohacení.

O svých záměrech, jak konflikt zájmů řešit, chtěl Trump informovat už na tiskové konferenci plánované na polovinu prosince, ale schůzku s novináři se rozhodl zrušit. Ukázalo se prý, že problém je příliš složitý.

Agentuře AP Trump nedávno řekl, že se oprostí od denního operativního řízení svých podniků. Nesdělil ale, zda si zachová finanční zájem na jejich fungování a výslovně se nezavázal, že se svých firem zbaví. Jeho zeť Kushner to ale údajně hodlá udělat.