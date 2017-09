Berlín - Americký prezident Donald Trump popřál Německu úspěšné nedělní volby. Učinil tak podle německých médií v pátečním telefonátu s kancléřkou Angelou Merkelovou (CDU), kterou ujistil o neotřesitelném spojení mezi USA a Německem. Německý ministr zahraničí Sigmar Gabriel (SPD) kancléřku v rozhovoru se serverem Huffington Post obvinil z toho, že dělá politiku podle Trumpova vzoru.

Politik sociální demokracie, která na konzervativní unii CDU/CSU Merkelové ztrácí zhruba 14 procentních bodů, narážel na to, že šéfka německé vlády chce zvyšovat výdaje na obranu směrem ke dvěma procentům hrubého domácího produktu (HDP), jak požaduje Trump a jak se již dříve dohodla Severoatlantická aliance.

Německo by ale podle Gabriela mělo především zvyšovat výdaje na rozvojovou pomoc. "Merkelová a (ministr financí Wolfgang) Schäuble dělají politiku podle vzoru Trumpa. To je špatný směr," poznamenal šéf německé diplomacie.

Státy NATO se na summitu ve Walesu v roce 2014 zavázaly k tomu, že budou do deseti let směřovat své výdaje na obranu ke dvěma procentům hrubého domácího produktu. V případě Německa, které nyní na obranu dává 1,26 procenta HDP, by dosažení dvouprocentního cíle znamenalo nárůst o zhruba 20 miliard eur ročně. Šéf sociálních demokraté Martin Schulz je pro zvýšení výdajů na obranu o tři až pět miliard eur ročně.