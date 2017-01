Berlín - Budoucí americký prezident Donald Trump pohrozil německým výrobcům automobilů zavedením vysokého cla na dovoz do Spojených států. "Můžete vyrábět auta pro Spojené státy. Za každé auto, které přijde do USA (ze zahraničí), ale zaplatíte 35procentní daň," řekl Trump na adresu německých automobilek v rozhovoru, který poskytl německému listu Bild. Vysokým dovozním clem už dřív pohrozil i některým automobilkám z USA a Japonska, které vyrábějí v Mexiku.

V rozhovoru s listem Bild vyjádřil Trump nespokojenost s plánem německé automobilky BMW na výstavbu nové továrny v Mexiku. Pro BMW by podle něj bylo "mnohem lepší", kdyby firma nový závod postavila v USA. Trumpovo prohlášení dnes vedlo k poklesu ceny akcií BMW na téměř šestitýdenní minimum, dolů ale zamířily také akcie německých automobilek Daimler a Volkswagen.

"Pokud stavíte továrnu v Mexiku a plánujete prodávat auta v USA bez 35procentní daně, tak na to můžete zapomenout," vzkázal Trump automobilce BMW. Mluvčí firmy uvedla, že továrna v mexickém městě San Luis Potosí bude od roku 2019 vyrábět vozy BMW řady 3 pro světový trh a bude rozšířením stávajících výrobních kapacit pro výrobu těchto aut v Německu a Číně. Mluvčí také upozornila, že ve Spojených státech BMW přímo i nepřímo zaměstnává téměř 70.000 lidí.

Manažer BMW Peter Schwarzenbauer dnes uvedl, že automobilka nadále počítá s tím, že do nové továrny v Mexiku investuje zhruba miliardu dolarů (25,5 miliardy Kč). Závod, jehož výstavba začala loni v červnu, by měl vytvořit minimálně 1500 pracovních míst.

Podle německého ministra hospodářství Sigmara Gabriela by se z Trumpových výroků neměly dělat ukvapené závěry a bylo by lepší vyčkat, jak se situace vyvine. Gabriel upozornil, že zavedení cel by mělo negativní dopady na americký průmysl. "Stal by se tak horším, slabším a dražším," prohlásil. Uvedl také, že místo pokusů o trestání německých automobilek by se Spojené státy měly raději snažit vyrábět lepší a žádanější auta.

Zmocněnec německé vlády pro koordinaci transatlantické spolupráce Jürgen Hardt dnes agentuře Reuters řekl, že Trumpova protekcionistická opatření by mohla ohrozit výrobu německých automobilek v USA. "Někdo mu bude muset vysvětlit, že německé firmy již ve Spojených státech vyrábějí a vyvážejí odtamtud do celého světa," řekl. "To by bylo ohroženo, pokud by Trump ve světě vyvolal spirálu protekcionismu," dodal.

Německé sdružení automobilového průmyslu VDA uvedlo, že bere Trumpovy hrozby vážně. "Nicméně teprve se ukáže, zda a jak americká vláda tato prohlášení uvede do praxe," řekl prezident svazu Matthias Wissmann. "V americkém Kongresu by plány na dovozní clo mohly čelit značnému odporu," upozornil. Zavedením cel či jiných obchodních bariér by podle něj Spojené státy v dlouhodobém horizontu poškodily své vlastní zájmy.

"Pravomoci prezidenta (USA) jsou rozsáhlé. Může legálně uvalit cla ve výši až 15 procent na 150 dnů. Trump není svázán Kongresem," uvedl nicméně univerzitní profesor mezinárodního obchodu Simon Evenett.

Americkou automobilku Ford Motor již Trumpův tlak přinutil zrušit plán výstavby nové továrny na výrobu malých vozů v Mexiku. Budoucí prezident USA nedávno kvůli výrobě v Mexiku kritizoval i největší americkou automobilku General Motors a japonskou automobilovou jedničku Toyota Motor.