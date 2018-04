Washington - Francouzský prezident Emmanuel Macron v pondělí dorazil do Spojených států na oficiální státní návštěvu, během níž hodlá se svým hostitelem Donaldem Trumpem hovořit o řadě témat včetně těch sporných. Trump jej na úvod pozval do historické rezidence George Washingtona v Mount Vernonu k soukromé večeři s manželkami.

Macron, jehož oficiální návštěva je vůbec první svého druhu od Trumpova loňského nástupu do úřadu, po příletu dorazil na krátkou zastávku do Bílého domu. Oba prezidenti na jeho jižním trávníku společně zasadili dub pocházející z lesa u francouzského Belleau, kde v jedné z velkých bitev první světové války padly tisíce amerických vojáků.

Oba politici se po nevraživosti z počátku vzájemných styků způsobené především rozdílným pohledem na klimatické změny a Pařížskou dohodu postupně sblížili a některá média označují jejich současný vztah za přátelský. Během veřejné části pondělního setkání si podle agentury AP vyměnili několik zdvořilostí, k žádným zásadním otázkám se však nevyjádřili.

Poté Trump Macrona vzal do své prezidentské helikoptéry Marine One a odletěli na soukromou večeři do nedalekého Mount Vernonu ve státě Virginie na břehu řeky Potomac. Podával se platýs s chřestem. Státní večeře s oficiálním jednáním a tiskovou konferencí je čeká až dnes.