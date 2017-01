Washington - Zvolený prezident Spojených států Donald Trump akceptuje výsledky šetření amerických tajných služeb, podle kterých se Rusko snažilo ovlivnit volby v USA. V dnešním rozhovoru s televizí Fox News to prohlásil budoucí šéf prezidentské kanceláře Reince Priebus s tím, že není vyloučena odveta.

"Myslím, že závěry přijímá," řekl Priebus. Zdůraznil také, že Trump nepopírá, že by za hackovacím skandálem stály jisté ruské subjekty. Podle amerických tajných služeb pokyn ovlivnit volby vydal přímo ruský prezident Vladimir Putin.

Trump podle Priebuse chce nařídit tajným službám, aby doporučily, co je nyní třeba učinit. Podle doporučení pak může být přikročeno k činům, uvedl.

Priebus nicméně dodal, že podobné věci se dějí už padesát let. "Je to něco, co se děje při našich volbách mnoho a mnoho let," uvedl.

"V tomto konkrétním případě to začalo v roce 2015, kdy ještě nebyl vybrán žádný stranický kandidát," řekl. Podobně jako Trump kritizoval Demokratickou stranu za to, že si nedokázala dostatečně zabezpečit servery před útoky hackerů, kteří se zmocnili e-mailů demokratických představitelů.

Trump opakovaně podíl Ruska na hackování zpochybňoval, ačkoli dosluhující prezident Barack Obama Moskvu přímo obvinil. V pátek se Trump sešel s činiteli tajných služeb, kteří ho seznámili s vyšetřováním, poté již o pochybnostech nehovořil.

Přátelství mezi USA a Ruskem, jak chce Trump, někteří zpochybňují

Republikánští i demokratičtí představitelé amerického sněmovního výboru pro tajné služby pochybují, že mezi Spojenými státy a Ruskem může být skutečné přátelství, o kterém hovoří budoucí prezident USA Donald Trump. Dnes o tom informovala agentura Reuters.

Trump během své kampaně sliboval, že jako prezident zlepší vztahy s Moskvou. Zopakoval to i v sobotu, kdy se ohradil proti kritikům takového výhledu. "Mít dobré vztahy s Ruskem je dobrou věcí a ne špatnou. Pouze hlupáci či blázni si mohou myslet, že je to špatné!" napsal Trump na twitteru.

Přední republikánští i demokratičtí členové sněmovního výboru pro tajné služby dnes ale vyslovili pochybnosti, zda se Rusko může vůbec stát spojencem USA. Republikánský předseda výboru Devin Nunes řekl stanici Fox News, že by takové přátelství uvítal, ale neví, zda je možné.

Podobně hovořil na CNN i demokratický poslanec Adam Schiff, podle kterého by takové přátelství bylo skvělé. "Není realistické a my nesmíme mít zamlžený pohled a musíme se na to dívat střízlivě," dodal na adresu Rusů.