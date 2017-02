Washington - Americký prezident Donald Trump dnes ve twitterovém vzkazu naznačil, že má výhrady k politice svého předchůdce Baracka Obamy vůči Rusku. V sérii tweetů rozeslaných netradičně v časných ranních hodinách vystavil kritice americká média i tajné služby za údajný únik informací a za spekulace o působení ruských agentů v USA.

Trump na twitteru připomněl, že Rusko zabralo ukrajinský Krym v době vlády Baracka Obamy. "Nebyl Obama vůči Rusku příliš měkký?" položil si prezident otázku. Jeho mluvčí Sean Spicer v úterý prohlásil, že Trump "dal jasně najevo", že Moskva musí okupovaný poloostrov vrátit Ukrajině. Ruské vedení pak do Washingtonu vzkázalo, že se o statusu Krymu nehodlá s nikým bavit, a to ani s USA.

Trump, který zpravodajství amerických celostátních médií podle poradců Bílého domu velmi pečlivě sleduje, dnes vyčetl podle něj "prolhaným" médiím, že publikují úniky informací, které prý zřejmě vycházejí z Národní agentury pro bezpečnost (NSA) a z Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI). Ten nyní zkoumá kontakty bývalého Trumpova hlavního bezpečnostního poradce Michaela Flynna s ruským velvyslanectvím, kvůli nimž Flynn nakonec tento týden rezignoval.

Přinášíme text Trumpových tweetů z dnešního rána (čas je washingtonský):

6:40

Prolhaná média se mohou zbláznit ze svých konspiračních teorií a ze slepé nenávisti. Na MSNBC a CNN se nelze dívat, televize Fox je skvělá!

7:08

Nesmysl o ruských vazbách je jen pokusem zakrýt mnoho chyb, kterých se Hillary Clintonová dopustila během své prohrané kampaně.

7:19

Zpravodajská komunita (NSA a FBI?) předává ilegálně informace pokleslým The New York Times a Washington Post. Zrovna jako v Rusku.

7:28

Díky Elimu Lakeovi z The Bloomberg View - "NSA a FBI by se neměly vměšovat do naší politiky... a děje se tak". Velmi nebezpečná situace pro USA.

7:42

Rusko ZABRALO Krym za Obamovy vlády. Nebyl Obama vůči Rusku příliš měkký?

8:13

Skutečný skandál je, že tajné informace rozdávají naše "zpravodajské služby" jako cukrátka. Velmi neamerické!