Washington - Americký prezident Donald Trump dnes podepsal nové nařízení, které na 90 dní zakazuje vstup do Spojených států občanům šesti většinově muslimských zemí. Oznámil to Bílý dům s tím, že dekret má za cíl předejít riziku teroristických útoků v zemi. Podle textu, který dostala krátce před podpisem k dispozici agentura AP, se zákaz týká jen žadatelů o nová víza; držitelé platných víz budou moci nadále do USA cestovat. Dekret se vztahuje na občany Íránu, Jemenu, Libye, Somálska, Súdánu a Sýrie.

Proti původnímu dekretu, který americké soudy v únoru zablokovaly, dostali podle AP rovněž výjimku držitelé trvalých pracovních povolení známých jako zelené karty. Únorový zákaz vstupu do USA se týkal i občanů Iráku; v novém nařízení uvedeni nejsou.

"Irák je významným spojencem v boji proti ISIS," zdůvodnil změnu na tiskové konferenci ministr zahraničí Rex Tillerson, který použil jednu ze zkratek teroristické organizace Islámský stát. Americké úřady podle něho zajistí spolu s iráckou vládou opatření, která zabrání cestovat do USA "lidem s kriminálními či teroristickými úmysly".