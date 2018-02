Jeruzalém - Židovské osady na palestinském Západním břehu Jordánu komplikují úsilí o mírovou dohodu mezi Izraelem a Palestinci. V rozhovoru, který dnes otiskl izraelský list Israel Hajom, to řekl americký prezident Donald Trump, který se dosud vyvaroval kritiky Izraele. Prohlásil rovněž, že pochybuje o tom, zda jde o mír nejenom Palestincům, ale také Izraelcům. Majitelem listu Israel Hajom je Američan Sheldon Adelson, který patří k významným dárcům amerických republikánů a má blízko k izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi.

Trump prohlásil, že "obě strany budou muset udělat významné kompromisy, chtějí-li dospět k míru".

Po svém nástupu do funkce svěřil Trump blízkovýchodní agendu svému zeti Jaredu Kushnerovi a očekává se, že USA předloží své návrhy pro mírový proces. Na dotaz k tomuto tématu Trump řekl, že "se uvidí". "Palestinci teď nejsou ochotni usilovat o mír. Co se Izraele týče, nejsem si jist, zda i on je připraven jednat o míru. Takže musíme vyčkat a sledovat, co se stane," řekl šéf Bílého domu.

K dotazu o židovských osadách uvedl, že "komplikují mírové úsilí a Izrael by měl v tomto ohledu jednat obezřetně".

Americký prezident v rozhovoru také sdělil, že své prosincové rozhodnutí uznat Jeruzalém za hlavní město Izraele považuje za nejdůležitější bod ve svém dosavadním prezidentském období. Politiku svého předchůdce Baracka Obamy označil za "hroznou" vůči Izraeli, protože umožnila dojednat dohodu s Íránem. Trump tuto dohodu kritizuje a hrozí jejím vypovězením. Kvůli jeho uznání Jeruzaléma za izraelské hlavní město Palestinci odmítli USA jako nestranného zprostředkovatele mírového procesu. Washington se tím podle nich přiklonil jednoznačně na stranu Izraele.