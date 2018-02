Washington - Americký prezident Donald Trump odmítl další návrh na řešení osudu takzvaných snílků, tedy migrantů bez dokladů, kteří do USA přišli jako děti. Návrh republikánského senátora Johna McCaina a demokrata Chrise Coonse sice posiluje ostrahu hranic, jak prezident žádá, ale finanční prostředky na stavbu zdi neposkytuje.

Program na ochranu migrantů označovaný zkratkou DACA chrání osoby, které se do USA přistěhovaly do roku 2013 jako děti, mají čistý trestní rejstřík a splňují některé další podmínky. Trump loni v září oznámil, že ochranu snílků hodlá zrušit, pokud se Kongres do 5. března na řešení problému nedohodne. V polovině ledna ale už jeden návrh na řešení zamítl.

"Jakákoli dohoda o DACA, která nezahrnuje silnou bezpečnost hranic a zoufale potřebnou zeď, je totálním mařením času. Pátý březen se rychle blíží a demokraté se o DACA nestarají. Dosáhněte dohody!" napsal dnes Trump na twitteru.

Návrh McCaina a Coonse se podle agentury AP kromě peněz na stavbu zdi nezmiňuje ani o omezení "řetězové" migrace, která umožňuje přistěhovalcům zvát do USA své příbuzné, a nepočítá ani se zrušením vízové loterie. Otevírá cestu k tomu, aby lidé bez dokladů mohli získat povolení k trvalému pobytu, které je podmínkou podání žádosti o americké občanství.