Washington - Členové volebního týmu Donalda Trumpa byli během loňské prezidentské kampaně opakovaně v kontaktu s představiteli ruských tajných služeb a ruské vlády. Podle amerického listu The New York Times (NYT) to vyplývá z nahrávek telefonních hovorů, o kterých ho informovali američtí činitelé. Moskva kontakty svých agentů s Trumpovým týmem popřela, Trump zprávu NYT označil za konspiraci prolhaných médií.

Podle NYT se Rusové spojili mimo jiné s Paulem Manafortem, volebním manažerem Trumpovy kampaně, který loni v srpnu na svou funkci rezignoval kvůli obviněním, že pobíral peníze od bývalého ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče.

Manafort, který se věnuje politickému poradenství a v tomto oboru také působil v letech 2007 až 2012 na Ukrajině, odmítl, že by vědomě s představiteli ruských tajných služeb hovořil. "Je to absurdní," řekl v reakci na zprávu amerického listu.

Aféru kolem vlivu ruských tajných agentů dnes na twitteru komentoval i Trump. "Nesmysl o ruských vazbách je jen pokusem zakrýt mnoho chyb, kterých se Hillary Clintonová dopustila během své prohrané kampaně," napsal prezident.

Viníky našel také na mediální scéně, zejména ve vysílání televizních stanic MSNBC a CNN. "Prolhaná média se mohou zbláznit ze svých konspiračních teorií a ze slepé nenávisti. Na MSNBC a CNN se nelze dívat, televize Fox je skvělá!" pochválil Trump konzervativní televizní kanál, který je majetkem jeho stoupence Ruperta Murdocha.

Kontakty svých agentů se štábem Donalda Trumpa dnes popřela i ruská rozvědka SVR, která obvykle podobné diskuse nekomentuje. Mluvčí SVR v rozhovoru s agenturou TASS označil tvrzení newyorského deníku za "výmysl prezentovaný bez důkazů".

Také kremelský mluvčí Dmitrij Peskov upozornil, že zpráva NYT není založena na faktech. "Nevěřme novinovým zprávám bez zřejmého zdroje a se směšnými odkazy," řekl Peskov.

Zdroje NYT žádná další konkrétní jména neuvedly. Šlo ale podle nich nejen o členy Trumpova volebního štábu, ale také o další osoby z okolí současného amerického prezidenta.

Americké tajné služby a vyšetřovatelé odhalili kontakty členů Trumpovy kampaně s Rusy zhruba ve stejné době, kdy narazily na důkazy o snaze Moskvy ovlivnit výsledek amerických prezidentských voleb hackerskými útoky, uvedl NYT.

Podle zdrojů listu se ale nenašly žádné důkazy, že by Trumpův volební štáb s Rusy jakkoli spolupracoval na kybernetických útocích nebo se jejich prostřednictvím jiným nekalým způsobem pokoušel ovlivnit volby v Trumpův prospěch.