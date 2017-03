New York - Americký prezident Donald Trump v sobotu obvinil svého předchůdce v úřadu Baracka Obamu, že ho během loňské předvolební kampaně nechal v kanceláři v Trump Tower odposlouchávat. Šéf Bílého domu to napsal na svém twitterovém účtu, aniž však uvedl jakékoli důkazy. Obamův mluvčí Kevin Lewis obvinění odmítl. Na dotaz agentury Reuters, zda by mohl upřesnit tvrzení současného prezidenta, Bílý dům nereagoval. Trump v sobotu rovněž vyzval k zahájení vyšetřování dvou vysoce postavených členů Demokratické strany kvůli údajným vazbám na Rusko a jeho prezidenta Vladimira Putina. Úřad Trumpa dnes požádal Kongres, aby vyšetřil údajné zneužití moci jeho předchůdcem Obamou.

Bílý dům se podle agentury AP obrátil na výbory federálního zákonodárného sboru, které se zabývají údajným ruským ovlivněním kampaně v Trumpův prospěch, aby prozkoumaly, zda Obama nepřekročil "vyšetřovací pravomoci exekutivy". K tomu podle Trumpa mělo dojít, když jej Obama nechal v kanceláři v Trump Tower odposlouchávat.

"Hrozné! Právě jsem zjistil, že Obama mě nechal odposlouchávat v Trump Tower krátce před (mým) vítězstvím (v prezidentských volbách)," napsal na twitteru americký prezident. "Tohle je mccarthyismus!" dodal Trump s odkazem na kampaň bývalého senátora Josepha McCarthyho, který v 50. letech 20. století pořádal v USA hon na komunisty na základě anonymních udání.

"Vsadím se, že dobrý právník by dokázal z faktu, že prezident Obama v říjnu - krátce před volbami - odposlouchával mé telefony, udělal dobrý případ," napsal prezident na twitteru. "To je Nixon/Watergate. Zlý (nebo chorý) chlápek!" dodal Trump. Současný republikánský prezident, který v minulosti tvrdil, že má se svým demokratickým předchůdcem vřelý vztah, přirovnal Obamu k prezidentovi Richardu Nixonovi, kterého smetla v roce 1974 aféra Watergate. Tento skandál souvisel s odposlechy, které do budovy Demokratické strany nainstalovali členové štábu republikána Nixona.

"Základním pravidlem Obamovy vlády bylo, že žádný úředník Bílého domu nikdy nezasáhne do žádného nezávislého vyšetřování vedeného ministerstvem spravedlnosti," prohlásil Lewis. "Součástí této praxe bylo, že prezident Obama ani žádný úředník Bílého domu nikdy nenařídil dohled nad žádným občanem USA. Jakýkoliv náznak něčeho jiného je prostě nepravdivý," dodal.

Trump v žádné z několika krátkých textových zpráv neuvedl, že by měl pro svá tvrzení důkazy. Podle agentury DPA ale Trump zřejmě svoje tvrzení opírá o vyšetřování, které prováděl Federální vyšetřovací úřad (FBI) a tajné služby loni v jeho okolí a které souviselo s jeho údajnými finančními vazbami na Rusko. Případné odposlechy by ale v tomto případě podle amerických zákonů nařídil šéf FBI James Comey, nikoli Bílý dům.

Světové agentury také upozornily na časovou posloupnost šíření zprávy o údajných odposleších nařízených Obamou: Ve čtvrtek o nich informovalo v talk show jedno z mnoha amerických pravicových rádií, v pátek ultrapravicový zpravodajský server Breitbart News, jehož bývalým šéfem je Trumpův hlavní stratég Steve Bannon, a v sobotu prezident. Právě v sobotu přitom velké americké listy jako The Washington Post a The New York Times otiskly na svých titulních stránkách články o vztahu prezidenta Trumpa k Rusku. Trump se přitom snaží, aby se psalo o tématech, která nastolí on a od jiných, která se mu nehodí, často odvádí pozornost, napsala DPA.

Také bývalý Obamův poradce Ben Rhodes důrazně popřel Trumpovo tvrzení. "Žádný prezident nemůže nařídit odposlech. Toto omezení bylo zavedeno kvůli ochraně občanů před lidmi jako jste vy," reagoval Rhodes. Šéfka demokratů ve Sněmovně reprezentantů Nancy Pelosiová dodala, že jedinou odpovědí na obvinění je vyšetřování nezávislé komise.

Sama Pelosiová se přitom v sobotu stala jedním z terčů Trumpových útoků. Podle něj by měly úřady ji a šéfa demokratů v Senátu Chucka Schumera vyšetřovat kvůli vazbám na Rusko a jeho prezidenta Putina. Trump tak reagoval na výzvu demokratů v Kongresu, aby ministr spravedlnosti Jeff Sessions odstoupil kvůli tomu, že se loni během volební kampaně dvakrát sešel s ruským velvyslancem v USA Sergejem Kisljakem a před uvedením do úřadu ministra o tom neinformoval Senát.

Na řadě míst Spojených států vyrazily v sobotu do ulic stovky lidí na podporu prezidenta Trumpa ve snaze hájit jeho první kroky ve funkci. Někde se střetli s Trumpovými odpůrci.