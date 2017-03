New York - Americký prezident Donald Trump dnes obvinil svého předchůdce v nejvyšším úřadu Baracka Obamu, že během loňské volební kampaně nařídil odposlechy v Trumpově kanceláři. Trump to napsal to svém twitterovém účtu, aniž uvedl, že má pro svá tvrzení důkazy.

"Hrozné! Právě jsem zjistil, že Obama odposlouchával mé telefony v Trump Tower krátce před (mým) vítězstvím," napsal dnes v jednom z tweetů americký prezident. V dalším tweetu napsal: "Vsadím se, že dobrý právník by měl skvělý případ z toho, že prezident Obama odposlouchával v říjnu mé telefony, krátce před volbami!"

Trump nicméně v žádné z několika krátkých textových zpráv neuvedl, že by měl pro svá tvrzení důkazy. Podle listu The Independent proslul Trump častými nepodloženými a někdy až bizarními tvrzeními. Podle britského deníku to také není poprvé, co se opřel do svého předchůdce.

Minulý měsíc například Trump prohlásil, že podle něj Obama stojí za protestními demonstracemi, které se po nástupu Trumpa do Bílého domu rozšířily do amerických měst. Loni se Trump například veřejně hlásil k teorii, že Barack Obama se nenarodil v USA a že jeho rodný list je "zfalšovaný".

Trump viní Schumera a Pelosiovou z vazeb na Rusko

Podle Trumpa by mělo okamžitě začít vyšetřování šéfa demokratů v Senátu Chucka Schumera kvůli jeho "vazbám na Rusko a (ruského prezidenta Vladimira) Putina". Jako důkaz předložil Trump v pátek fotografii Schumera s Putinem ze září 2003. Druhé vyšetřování z "blízkých vazeb" na Rusko by se podle Trumpa mělo týkat šéfky demokratů ve Sněmovně reprezentantů Nancy Pelosiové.

Trump tak reagoval na výzvu vedení opozičních demokratů v Kongresu z tohoto týdne adresovanou ministru spravedlnosti Jeffu Sessionsovi. Ten by měl podle Schumera a Pelosiové odstoupit proto, že loni během volební kampaně dvakrát jednal s ruským velvyslancem v USA Sergejem Kisljakem a před uvedením do úřadu ministra o tom neinformoval Senát. Z pozice ministra spravedlnosti dohlíží Sessions i na vyšetřování údajných zásahů ruských hackerů do nedávných voleb v USA.

Trump se za Sessionse ve čtvrtek postavil. V pátek pak zveřejnil na twitteru fotku Schumera, jak si dává kávu a donut (americkou koblihu) na benzínce v New Yorku. K fotce Trump napsal: "Měli bychom zahájit okamžité vyšetřování senátora Schumera a jeho vazeb na Rusko a Putina. Totální pokrytec!"

Schumer se k fotce ze září 2003 přihlásil a řekl, že byla pořízena, když Putin na Manhattanu slavnostně otevíral benzínovou čerpací stanici ruské firmy Lukoil. O akci tehdy informovala řada médií, což Schumer na twitteru připomněl. A dodal, že by velmi rád pohovořil pod přísahou o své schůzce s Putinem, která se konala za přítomnosti tisku a veřejnosti.

Senátor tak reagoval na skutečnost, že Sessions o roli Ruska v kampani vypovídal před potvrzením do funkce ministra v Senátu, ale o svých kontaktech s ruskou ambasádou nemluvil.

Trump v pátek také na twitteru vyzval "ke druhému vyšetřování blízkých vztahů s Ruskem", které by se podle něj mělo týkat Nancy Pelosiové. Jako argument připojil Trump fotku z roku 2010, na níž je Pelosiová s tehdejším ruským prezidentem Dmitrijem Medveděvem a ruským velvyslancem v USA Kisljakem a dalšími muži, včetně republikánského člena Sněmovny reprezentantů Maca Thornberryho.

Pelosiová dříve popřela, že by se s Kisljakem setkala, její mluvčí posléze upřesnila, že se nikdy nesešli sami dva. K Trumpově tweetu Pelosiová uvedla, že prezident "nechápe rozdíl" mezi oficiální schůzkou s přítomností tisku a "tajnou schůzkou", o níž Sessions podle ní "lhal pod přísahou".

Trump dnes na svém twitterovém účtu rovněž napsal, že Kisljak chodil za Obamy do Bílého domu. "Tentýž ruský velvyslanec, který se setkal s Jeffem Sessionsem, navštívil za Obamy 22krát Bílý dům, jen loni tam byl čtyřikrát," uvedl Trump.