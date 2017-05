Taormina (Itálie) - Donald Trump v sicilské Taormině označil Severní Koreu za "světový problém", který ale bude v určitém okamžiku vyřešen. V rozhovoru s japonským premiérem Šinzóem Abem před zahájením summitu skupiny G7 americký prezident řekl, že si na to "může vsadit".

"Moc na to myslíme... Je to velký problém, je to velký světový problém a bude to vyřešeno. V určitém okamžiku to bude vyřešeno. Na to si můžete vsadit," řekl podle agentury Reuters šéf Bílého domu předsedovi japonské vlády. Jaderné a raketové testy KLDR mají být podle italských médií jedením z hlavních témat sicilského summitu. Trump dává opakovaně najevo, že Pchjongjang považuje za vážnou bezpečnostní hrozbu.

Podle západních diplomatů budou šéfové sedmi velkých světových ekonomik kromě agresivního severokorejského chování hovořit i o situaci v Sýrii a Libyi a o válce v Afghánistánu. Státníci projednají stav světové ekonomiky a obchodu, problémy globálního oteplování a migrační tlaky.

Jednání skupiny G7 bývá podle agentury Reuters neformální, což odpovídá Trumpovu založení. Američtí diplomaté se prý budou snažit dvoustranné schůzky zkrátit, aby udrželi Trumpovu pozornost. Ani na Sicílii, stejně jako po celou dobu své devítidenní zahraniční cesty, prezident v rozporu s praxí většiny svých předchůdců nehodlá uspořádat tiskovou konferenci.

Ovzduší v Taormině poznamenává průběh čtvrtečního summitu NATO, při kterém prezident USA vyčinil spojencům za nedostatečné výdaje na obranu. Jeho výroky podle Reuters vnímá Evropa jako konfrontační; podle AP uštědřil Trump spojencům lekci, která byla přijata mrazivě.

Trump na Sicílii v sobotu uzavře svou první zahraniční cestu ve funkci, kterou před týdnem zahájil na Blízkém východě - po návštěvě Saúdské Arábie, Izraele a Palestiny pokračoval do Říma a Vatikánu a do Bruselu. Na summitu G7, který se koná za účasti nejvyšších představitelů Británie, Kanady, Francie, Německa, USA, Itálie a Japonska, není Trump jediným nováčkem. Poprvé se schůzky G7 účastní také francouzský prezident Emmanuel Macron, italský ministerský předseda Paolo Gentiloni a britská premiérka Theresa Mayová. Ta by kvůli pondělnímu teroristickému útoku v Manchesteru summit měla opustit už dnes.