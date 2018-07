Helsinky - Nevidím důvod, proč by Rusko mělo zasahovat do prezidentských voleb v roce 2016, prohlásil americký prezident Donald Trump po dnešním jednání se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Americké tajné služby přitom vměšování již dříve potvrdily. Cílem kampaně bylo podle nich podkopat demokratický proces v zemi a pošpinit demokratickou kandidátku na prezidenta Hillary Clintonovou. Ruský prezident Vladimir Putin se dnes na tiskové konferenci v Helsinkách překvapivě obsáhle zabýval americkým obviněním, že Rusko se vměšovalo do amerických prezidentských voleb v roce 2016. Zdůraznil přitom dřívější stanovisko Moskvy, že Rusko se žádného vměšování nedopustilo.

Americký prezident na tiskové konferenci zopakoval, že během předvolební kampaně neexistovala žádná "tajná dohoda" mezi ním a ruskou vládou. Jak uvedl, vedl "čistou kampaň" a "snadno" porazil demokratickou kandidátku Hillary Clintonovou. "Vedl jsem skvělou kampaň, a proto jsem prezidentem," dodal Trump.

Nad Trumpovými slovy se pozastavila například americká CNN. Jak uvedla v komentáři na svých webových stránkách, Trump stojící vedle Putina odmítl kritizovat ruského prezidenta za vměšování do voleb a naopak obrátil svou kritiku na ministerstvo spravedlnosti a FBI.

Putin znovu popřel ruské vměšování do amerických voleb

"Prezident Trump se znovu zmínil o tématu takzvaného ruského vměšování do volebních procesů ve Spojených státech. Musel jsem zopakovat, co jsem řekl už nejednou, a to i na schůzkách s prezidentem. Ruský stát se nikdy nevměšoval a nehodlá se vměšovat do amerických vnitřních záležitostí včetně volebního procesu," konstatoval Putin.

"Jmenujte mi jediný fakt, který hovoří o tajné dohodě (Trumpova volebního štábu s Ruskem) při prezidentských volbách. Jsou to úplné bláboly," prohlásil ruský prezident. Je podle něj třeba opírat se o fakta, nikoli o pověsti.

O dvanácti agentech ruské vojenské rozvědky, které minulý týden americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) obvinil z hackerského útoku proti serveru Demokratické strany USA, Putin prý nemá mnoho co říci. Robert Mueller, zvláštní vyšetřovatel FBI prošetřující údajné ruské pletichy, může podle Putina oficiálně požádat o výslech osob, které za považuje viníky.

"Naše (ruská) prokuratura může takový výslech provést, a informovat pak USA o jeho výsledku. Můžeme dokonce pozvat oficiální představitele USA včetně členů Muellerovy komise, aby výslechům byli přítomni," řekl ruský prezident.

Rusko ale v takovém případě bude podle Putina po americké straně žádat, aby byly vyslechnuty osoby, které Moskva viní z trestných činů na ruském území. Prezident uvedl, že jde například o podnikatele Williama Browdera, investora, který ve Spojených státech pomohl prosadit tzv. Magnitského zákon se sankcemi proti Rusům porušujícím lidská práva. Browder byl v nepřítomnosti v Rusku loni v prosinci odsouzen k devíti letům vězení za záměrný bankrot a daňové úniky a čelí dalším obviněním.

Putin komentoval i skandál kolem ruské společnosti Concord Management, obviněné v USA z šíření demagogické propagandy proti USA v době voleb a vystavené americkým sankcím. Tuto firmu, jejíž šéf Jevgenij Prigožin má podle ruského tisku blízko Kremlu, je podle prezidenta třeba považovat za soukromý subjekt. "Rusko je demokratický stát, stejně jako USA. Je-li to tak, pak konečné rozhodnutí (o vměšování) může vynést jen soud, nikoli tajné služby," řekl Putin.

O údajných kompromitujících dokumentech, shromažďovaných před lety v Rusku proti Trumpovi během jeho návštěvy v Rusku, Putin prý nic neví. Nevěděl tehdy ani o tom, že Trump je v Rusku přítomen. "Větší pitomost je těžké si představit," komentoval existenci údajných kompromitujících materiálů.

Podle amerických médií má ruská tajná služba důkazy o Trumpových sexuálních dobrodružstvích v jednom moskevském hotelu a o tajných schůzkách jeho spolupracovníků s ruskými činiteli. Tvrzení bylo od počátku považováno za nepodložené a neprověřené a většina médií v USA je odmítla publikovat.

Trump doufá, že se po summitu vztahy mezi Ruskem a USA změní

Vztahy mezi Spojenými státy a Ruskem nikdy nebyly horší než v současné době, prohlásil americký prezident Donald Trump. Doufá nicméně, že to se po jeho dnešním jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem změnilo. Za špatné vztahy jsou přitom podle něj zodpovědné obě země.

Trump na společné tiskové konferenci s Putinem poznamenal, že se svým protějškem hovořil mimo jiné o údajném ruském vměšování do amerických prezidentských voleb v roce 2016. Šéf Bílého domu zdůraznil, že se s ruským prezidentem před těmito volbami neznal a že neexistovala žádná tajná dohoda o jeho předvolební kampani. Americké vyšetřování údajného ruského vměšování do voleb je pro USA katastrofou, dodal Trump. "Vedl jsem skvělou kampaň, a proto jsem prezident," řekl.

"Rusko a USA musí najít způsob, jak spolupracovat při řešení společných problémů," prohlásil rovněž před novináři Trump. Konstruktivní dialog podle něj otevírá cestu k míru. "Produktivní dialog mezi našimi zeměmi je dobrý pro USA, pro Rusko, ale i pro celý svět," dodal. S ruským vůdcem se shodli, že ve společných debatách budou pokračovat.

Oba státníci spolu hovořili mimo jiné o situaci v Sýrii. USA a Rusko "by mohly zachránit tisíce životů" v Sýrii, uvedl Trump s tím, že by chtěl zejména pomoci tamním obyvatelům. Podle amerického prezidenta chtějí Rusko i Spojené státy rovněž zajistit izraelskou bezpečnost. O konkrétních formách spolupráce mezi oběma zeměmi se nezmínil, uvedl nicméně, že ruská i americká armáda, pokud jde o Sýrii, spolupracují a koordinují své kroky. Moskva je přitom jedním z hlavních spojenců syrského prezidenta Bašára Asada a Spojené státy jsou naopak spojenci syrských Kurdů. USA a Rusko "by mohly zachránit tisíce životů" v Sýrii, uzavřel Trump toto téma na tiskové konferenci.

Minulý týden při návštěvě Británie stejně jako na předchozím summitu Severoatlantické aliance šéf Bílého domu zopakoval, že výstavba plynovodu Nord Stream 2, který má přivádět zemní plyn z Ruska do západní Evropy a především do Německa, je tragédií. Poukázal přitom na skutečnost, že Berlín na jedné straně žádá ochranu před Moskvou a na druhé straně Rusům hradí miliardy za energie. Na dnešní tiskové konferenci na dotaz týkající se výstavby tohoto plynovodu Trump odvětil, že Spojené státy a Rusko jsou konkurenty pokud jde o energetický trh.

Tématem rozhovorů obou prezidentů bylo i jaderné odzbrojení. Trump uvedl, že ruského prezidenta seznámil s detaily své nedávné schůzky se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, se kterým jednal o jaderném odzbrojení KLDR. "Po dnešku jsem si jistý, že i prezident Putin a Rusko chtějí uzavřít tento problém a budou s námi spolupracovat. Tento závazek oceňuji," řekl americký vůdce.

Putin a Trump hovořili rovněž o radikálním islámském terorismu. "Rusko i Spojené státy se staly oběťmi hrůzných teroristických útoků, proto jsme se shodli, že budeme udržovat otevřenou komunikaci mezi našimi bezpečnostními agenturami, abychom chránili naše občany před touto globální hrozbou," prohlásil prezident USA.

Trump: USA mají s Ruskem nyní nejhorší vztahy v historii

Vztahy Spojených států a Ruska nebyly nikdy v dějinách horší, než jsou nyní. Před začátkem summitu s Putinem v Helsinkách to dnes na twitteru napsal Trump. Vinu za špatné vztahy podle něj nese řada let amerického bláznovství a hlouposti i současné vyšetřování údajného ruského vměšování do amerických voleb v roce 2016. Trump si také znovu pochvaloval výsledky summitu Severoatlantické aliance z minulého týdne.

"Náš vztah s Ruskem NIKDY nebyl horší díky mnoha letům bláznovství a hlouposti USA a nyní - zmanipulovaného honu na čarodějnice," napsal šéf Bílého domu, který honem na čarodějnice běžně označuje vyšetřování údajného vměšování Ruska do předloňských prezidentských voleb v USA.

V jednom z tweetů prezident kritizoval svého předchůdce Baracka Obamu, který se podle něj v roce 2016 domníval, že prezidentské volby vyhraje demokratka Hillary Clintonová, "a tak když byl informován FBI o ruském vměšování, řekl, že se to nemůže stát, že to není nic moc velkého a NIC s tím neudělal".

"Když jsem vyhrál já, stalo se to velkým problémem a zmanipulovaným honem na čarodějnice, který vedl Strzok," dodal Trump s odkazem na Petera Strzoka, agenta FBI a bývalého člena týmu zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera. Řada republikánských politiků obviňuje Strzoka ze zaujatosti vůči prezidentovi. Za jeho odchodem z Muellerova týmu totiž stálo zveřejnění textových zpráv, které si před předloňskými volbami vyměňoval se svou milenkou, advokátkou FBI Lisou Pageovou. Psal v nich o potřebě zabránit Trumpovu vítězství.

Trump se vrátil také k summitu NATO z minulého týdne, po kterém podle něj obdržel od představitelů členských zemí aliance řadů telefonátů, v nichž mu lídři údajně děkovali za to, že je donutil, aby se dali dohromady a soustředili na finanční závazky. "Byl to skutečně skvělý summit, o kterém mnoho médií informovalo nepřesně. NATO je nyní silné a bohaté!" dodal americký prezident.

Trump v Bruselu kritizoval státy, které vydávají méně než dvě procenta HDP na zbrojení. Kvůli sporu, který americký prezident vyvolal, se musela aliance poprvé po deseti letech sejít na mimořádném zasedání. Všichni členové NATO zopakovali, že tento závazek splní do roku 2024, jak se v roce 2014 dohodli.