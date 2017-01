Washington - Spojené státy neobnoví tvrdé výslechové praktiky při vyšetřování osob podezřelých z terorismu. Americký prezident Donald Trump, který znovuzavedení drsných metod včetně mučení zvažoval, dnes prohlásil, že ustupuje ministru obrany Jamesi Mattisovi, jenž je proti. Sám Trump je ovšem nadále o užitečnosti mučících postupů přesvědčen.

"Veřejně prohlásil, že není zastáncem mučení nebo waterboardingu, či jak to chcete definovat... Já s tím nemusím souhlasit. Ale řeknu vám, že jeho slovo je rozhodující, protože mu dám tu pravomoc. Je to expert," řekl Trump na Mattisovu adresu během své společné tiskové konference s britskou premiérkou Theresou Mayovou.

Podle amerických médíí je to vůbec poprvé, co od svého nástupu do úřadu nový šéf Bílého domu veřejně ustoupil některému z lidí, které si vybral do své administrativy.

Trump se podle agentury AP chystal podepsat exekutivní příkaz, který mohl vést k obnovení programu výslechů podezřelých z terorismu v tajných věznicích CIA. Tyto praktiky, za něž USA čelily mezinárodní kritice, zakázal Trumpův předchůdce Barack Obama.

Proti Trumpovu zvažovanému kroku dávali najevo odpor někteří přední republikáni včetně šéfa Sněmovny reprezentantů Paula Ryana.