Washington - Odpalovací tlačítko k jaderným zbraním, které má k dispozici americký prezident Donald Trump, je "daleko větší a mocnější" než to, které je na stole severokorejského diktátora Kim Čong-una. Šéf Bílého domu to uvedl ve své první reakci na novoroční Kimův projev, v němž vůdce KLDR pohrozil USA tím, že celé jejich území je v dostřelu severokorejských jaderných zbraní.

"Mohl by mu někdo z jeho vysáté a vyhladovělé země laskavě oznámit, že i já mám jaderné tlačítko, ale je mnohem větší a mocnější než to jeho, a mé tlačítko funguje!" napsal v úterý Trump na twitteru s odkazem na Kimův pondělní projev. Severokorejský lídr v něm prohlásil, že má na stole stále připravené odpalovací tlačítko, ale jaderné zbraně použije jedině v případě, že by bezpečnost země byla ohrožena. Rovněž vybídl ke zvýšení výroby mezikontinentálních raket a jaderných hlavic a také k jejich rychlejšímu rozmístění.

Zatímco k USA zvolil tradičně ostrý postoj, sousední Jižní Koreji nabídl zlepšení vztahů a jednání o účasti severokorejské delegace na únorové zimní olympiádě, která proběhne právě v sousední zemi.

Americké ministerstvo zahraničí v úterý Kimova vstřícná slova zhodnotilo skepticky. Mluvčí ministerstva Heather Nauertová interpretovala projev jako snahu "vrazit klín" mezi tradiční spojence USA a Jižní Koreu. "Mohu vás ujistit, že k tomu nedojde," uvedla Nauertová v prohlášení.