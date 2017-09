New York - Americký prezident Donald Trump dnes vyzval k zásadní reformě Organizace spojených národů, která je podle něj příliš byrokratická a špatně řízená. Řekl to na vrcholné schůzce členských zemí OSN v New Yorku, kterou iniciovaly USA a jejímž hlavním tématem byla právě reforma mezinárodní organizace. V úterý přednese Trump svůj první projev na zasedání Valného shromáždění OSN.

Reforma by podle Trumpa měla z OSN učinit silnější a akceschopnější organizaci, jež by "lépe sloužila lidem, které zastupujeme". Rozpočet OSN se od roku 2000 zvýšil o 140 procent a počet jejích zaměstnanců se zdvojnásobil, uvedl Trump. "Výsledky ale těmto investicím neodpovídají," dodal.

Podle americké velvyslankyně při OSN Nikky Haleyové podepsalo 128 ze 193 členských zemí OSN prohlášení, které podporuje snahu generálního tajemníka organizace Antónia Guterrese o zahájení "efektivní a smysluplné reformy". "Změna je nezbytně nutná," řekla Haleyová.

Samotný Guterres na schůzce v New Yorku uvedl, že jeho cílem je dosáhnout dobrého "poměru ceny a výkonu" při zachování péče o společné hodnoty. Trumpovi poděkoval generální tajemník za podporu.

Spojené státy jsou největším přispěvatelem do rozpočtu OSN.