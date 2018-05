Washington - Kim Čong-un myslí jaderné odzbrojení Severní Koreje vážně, řekl dnes při schůzce se svým jihokorejským protějškem Mun Če-inem americký prezident Donald Trump. Nevyloučil ale, že jeho historické setkání se severokorejským vůdcem, které se má uskutečnit 12. června v Singapuru, nakonec může být odloženo. Mun nepochybuje o tom, že Trump při jednání uspěje a že chystaný summit ukončí korejskou válku, informovala agentura Reuters. "Osud a budoucnost" Korejského poloostrova závisí na summitu Trumpa s Kimem, řekl Mun v Oválné pracovně Bílého domu.

"Podle mého to (denuklearizaci KLDR) myslí (Kim Čong-un) vážně, opravdu vážně," uvedl dnes Trump po boku Mun Če-ina, který s ním ve Washingtonu o plánovaném historickém summitu jednal. "Pravděpodobně Trumpovi poví, čeho se může od Kima dočkat a na co severokorejský vůdce nepřistoupí," napsala před schůzkou jihokorejská tisková agentura Jonhap.

"Máme jisté podmínky," konstatoval Trump ohledně chystaného setkání v Singapuru. Dodal, že pokud je KLDR nesplní, "žádná schůzka se konat nebude". O jaké podmínky jde, americký prezident neupřesnil. Kima pouze vyzval, aby se chopil příležitosti: pokud se Pchjongjang vzdá jaderných zbraní, Čína, Japonsko a Jižní Korea investují nemalé částky, aby "učinily Severní Koreu opět velkou". Trump také prohlásil, že zajistí Kimovu osobní bezpečnost.

Americký prezident mimo jiné řekl, že po druhé cestě Kim Čong-una do Číny, kam se severokorejský vůdce vydal tento měsíc, zaznamenal v jeho "přístupu drobnou změnu". "Nelíbí se mi to," dodal. Trump podle svých slov doufá, že i čínský prezident si přeje jaderné odzbrojení Korejského poloostrova. Má ovšem za to, že Peking, hlavní obchodní partner Pchjongjangu, nedodržuje sankce proti KLDR. "Doslechl jsem se, že hranice (mezi Čínou a KLDR) je poslední dobou čím dál propustnější," napsal americký prezident na twitteru.

Před setkáním s americkým prezidentem jednal Mun ve Washingtonu s ministrem zahraničních věcí Mikem Pompeem a s Trumpovým bezpečnostním poradcem Johnem Boltonem, které údajně požádal, aby věnovali pozornost přípravě americko-severokorejského summitu.

Bývalý americký prezident Jimmy Carter dnes v rozhovoru s časopisem Politico řekl, že Trump by měl být nominován na Nobelovu cenu za mír, pokud se mu jaderné odzbrojení KLDR podaří vyjednat.

Severní Korea minulý týden zrušila plánované setkání s jihokorejskou delegací a od té doby už několikrát pohrozila, že chystaný summit v Singapuru zruší. Zatímco za první možný podnět k odvolání vrcholné schůzky označil Pchjongjang vojenské cvičení Jižní Koreje a USA, později jako důvod udával nepřípustný a jednostranný nátlak Washingtonu na jaderné odzbrojení KLDR.

Prudkou reakci Pchjongjangu vyvolaly výroky Trumpova poradce Boltona, podle něhož by měl být v případě KLDR uplatněn "libyjský model".

"Naplnění tohoto rozhodnutí podle mého znamená, že se KLDR zbaví všech jaderných zbraní, ty budou rozmontovány a přepraveny do Oak Ridge v Tennesse," řekl Bolton v rozhovoru se stanicí ABC News. Do americké národní laboratoře v Oak Ridge, která se věnuje jadernému výzkumu a jaderný materiál i skladuje, byly umístěny i klíčové prvky libyjského programu jaderných zbraní.

Podle analytiků nemá Severní Korea v plánu summit s Trumpem zrušit, ale Pchjongjang se snaží získat lepší vyjednávací pozici - KLDR už v minulosti podobně zvyšovala napětí. Odborníci ovšem připomínají, že Pchjongjang také několikrát na poslední chvíli od dohod odstoupil. V roce 2012 například provedl raketovou zkoušku několik týdnů poté, co se výměnou za potravinou pomoc testování zbraní zřekl.

Jižní a Severní Korea jsou dodnes de iure ve válečném stavu. Válka ze začátku 50. let byla ukončena pouze příměřím podepsaným roku 1953. Mun a Kim na summitu na konci dubna slíbili, že budou společně usilovat o to, aby ještě letos mohla být podepsána mírová dohoda.