Washington - Donald Trump podporuje návrhy na zdokonalení kontrolních procedur při prodeji zbraní občanům. Oznámil to dnes Bílý dům. Americký prezident hovořil o úpravách federálních regulí se senátorem Johnem Cornynem, který je předkladatelem návrhu zákona o přísnějších kontrolách beztrestnosti kupujících.

"Diskuse pokračují a úpravy se zvažují. Prezident podporuje snahy o zlepšení federálního systému kontrol," řekla novinářům Trumpova mluvčí Sarah Sandersová.

Rozhovor s Cornynem se uskutečnil několik dnů po masakru ve floridské střední škole, při kterém devatenáctiletý bývalý student Nikolas Cruz postřílel sedmnáct lidí. Objevily se informace, že vyšetřovatelé z ústředí FBI mohli zločinu předejít, kdyby důsledněji prošetřovali varovné zprávy o Cruzovi a včas informovali své floridské kolegy.

Snahy zavést přísnější pravidla při prodeji střelných zbraní byly dosud v USA marné, přestože řádění zběsilých střelců v zemi jen za posledních několik let zaplatily životem desítky lidí. Sám prezident omezení prodeje zbraní dosud nikdy nakloněn nebyl a netajil se podporou Národní asociace držitelů zbraní (NRA), mocné lobbistické organizace, která Trumpa podporovala ve volební kampani.

Databázi osob, jimž se zbraně prodávat nesmějí, vede Federální úřad pro vyšetřování (FBI). Cornynův návrh by postihoval federální úřady, které FBI neposkytují nezbytné informace. Státy, které by zpřísněný systém kontrol uplatnily, by naopak získaly federální podporu.

Návrh republikána Cornyna by mohl v Kongresu získat podporu obou politických táborů, protože jeho spolupředkladatelem je demokratický senátor Chris Murphy.