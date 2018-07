Washington/Teherán - Írán by už nikdy neměl vyhrožovat Spojeným státům, jinak pocítí důsledky tohoto chování. Íránskému prezidentovi Hasanu Rúhánímu to dnes na svém twitteru vzkázal jeho americký protějšek Donald Trump. Reagoval tak na ostrou kritiku americké kampaně proti íránskému vedení, o níž v neděli informovala agentura Reuters, ze strany Teheránu. Podle Rúháního by "Amerika měla vědět, že válka s Íránem je matkou všech válek".

"Už nikdy nevyhrožujte Spojeným státům, jinak ponesete následky, jakým v dějinách čelil dříve jen málokdo. Už nejsme zemí, která bude tolerovat vaše vyšinutá slova o násilí a smrti. Dejte si pozor!" uvedl dnes Trump na svém twitteru.

Spojené státy podle agentury Reuters zahájily kampaň, která má za cíl podkopat důvěryhodnost íránského vedení. Záměrem je údajně vyvolat nepokoje, přinutit Teherán ukončit jaderný program a přestat podporovat radikály. Podle amerických činitelů představuje kampaň íránské lídry v nelichotivém světle. Používá i zveličené informace a protiřečí jiným oficiálním prohlášením včetně těch, která učinily bývalé americké administrativy.

Washington vůči Íránu přitvrdil od loňského nástupu Donalda Trumpa do úřadu prezidenta. Současná hlava Spojených států v květnu vypověděla jadernou dohodu s Íránem z roku 2015.

Íránský prezident Hasan Rúhání podle agentury IRNA Washington před kampaní proti tamnímu vedení varoval. "Pane Trumpe, nezahrávejte si s ocasem lva, mohl byste litovat. Amerika by měla vědět, že mír s Íránem je matkou veškerého míru a že válka s Íránem je matkou všech válek. Vy nejste v pozici, abyste mohli íránský národ obrátit proti bezpečnosti a zájmům Íránu," řekl íránský prezident.