New York - Přízeň ruského prezidenta Vladimira Putina budoucí prezident USA nepovažuje za chybu, ale spíš za bonus. Donald Trump to dnes prohlásil na tiskové konferenci v New Yorku. Trump doufá, že se s šéfem Kremlu dohodne, zatím to ale neví. Rusko ale bude nyní Spojené státy respektovat víc, než za vlády kteréhokoli jiného amerického prezidenta.

Trump už během volební kampaně neskrýval zájem na zlepšení vztahů s Moskvou, které se na sklonku éry jeho předchůdce Baracka Obamy ocitly na mrazivé úrovni. Prezidentovy proruské sympatie, stejně jako kritické poznámky na adresu NATO, vyvolaly údiv a obavy v metropolích spojenců a optimistická očekávání v Moskvě.

Vůči Rusku Trump nemá žádné závazky, uvedl na dnešní tiskové konferenci, první po jeho listopadovém zvolení hlavou státu. S Ruskou federací ho nespojují žádné smlouvy ani žádné půjčky. V jednání s ruským prezidentem bude prý Trump úspěšnější, než by byla jeho volební soupeřka Hillary Clintonová.

Putin se do hackerských útoků neměl pouštět, konstatoval Trump. Budoucí prezident USA nevěří, že se k nim Rusko znovu uchýlí.

Po zveřejnění informací tajných služeb o ruských hackerských útocích a po spekulacích o možném Trumpově vydírání bude nyní podle serveru Politico politika Bílého domu vůči Rusku pod drobnohledem. Argumenty skeptiků posiluje i Trumpovo rozhodnutí nominovat do funkce ministra zahraničí exšéfa společnosti Exxon Mobil Rexe Tillersona, který má dlouholeté obchodní vazby na Rusko a dobré vztahy s Kremlem.