Washington - Americký prezident Donald Trump do tří dnů oznámí, kde se sejde se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Již předem podle agentury AP vyloučil, že by se summit mohl konat v demilitarizované zóně na hranicích mezi KLDR a Jižní Koreou.

"Tam to nebude," odpověděl Trump na dotaz novinářů, zda se schůzka s Kimem uskuteční v demilitarizovaném pásmu. "Oznámíme to do tří dnů," dodal k termínu a místu konání summitu, který by se měl podle dřívějších prohlášení uskutečnit koncem května či počátkem června.

Možnost uspořádat summit na pomezí mezi oběma korejskými státy Trump zmínil na konci dubna poté, co se ve vesnici Pchanmundžom na hranicích mezi Severní a Jižní Koreou setkali Kim Čong-un s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem. Média jako další možné místo konání schůzky Trumpa s Kimem uvádějí Singapur.