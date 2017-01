Washington - Budoucí americký prezident Donald Trump dnes vyzval republikánské poslance, aby už příští týden zrušili zdravotní reformu odcházející hlavy státu Baracka Obamy. Náhradní plán by prý měl být k dispozici za několik týdnů. Republikánský šéf Senátu Mitch McConnell konstatoval, že Trumpovy záměry nejsou v rozporu s plány zastupitelů.

Stejně jako byla zdravotní reforma známá jako Obamacare jedním z ústředních bodů Obamova politického programu, je nyní i jedním z hlavních terčů, na který se zaměřuje kritika od zvoleného prezidenta Trumpa. Už během volební kampaně dal několikrát jasně najevo, že zrušení a náhrada Obamova státního pojistného programu bude prioritním úkolem už v prvních týdnech vládnutí.

Trump dnes v rozhovoru pro list The New York Times poslance Kongresu vyzval, aby Obamacare hlasováním zrušili co nejdříve, pokud možno už příští týden. Žádné důvody pro odklad prý nejsou. Náhrada by měla být schválena "velmi brzy poté," čekat chce Trump nanejvýš jen několik týdnů.

O Obamově reformě se v USA už několik let vášnivě diskutuje. Demokratičtí zastánci státního pojistného plánu argumentují tím, že díky němu získalo přístup ke zdravotnímu pojištění na 20 milionů Američanů. Podle republikánských kritiků je reforma nákladná. Stát podle nich nemá právo na podobná opatření, která škodí volnému trhu a poškozuje konkurenční prostředí zdravotních pojišťoven.

Spěšné zrušení Obamacare podle řady amerických expertů může vyvolat chaos, který povede ke krachu zdravotních pojišťoven a nákladným zásahům státu. Ještě větší škody podle nich může způsobit zbrklá náhrada, o jejímž charakteru zatím nejsou žádné informace. Trumpův viceprezident Mike Pence nedávno prohlásil, že náhrada za Obamacare může být připravena za několik měsíců.

Kontroverzní reakce vyvolalo i dnešní setkání Donalda Trumpa s Robertem Kennedym mladším, synem bývalého slavného senátora stejného jména a synovcem prezidenta Johna Kennedyho. Kennedy mladší je ekologickým aktivistou a vyhlášeným odpůrcem očkování.

Právě budoucnost vakcinace dětí má být předmětem zkoumání zvláštní skupiny, jejíž vedení dnes Trump svěřil právě Kennedymu. I budoucí prezident totiž podle agentury pohlíží na očkování s nedůvěrou a několikrát tuto praxi tvrdě kritizoval. Názor Kennedyho, že vakcinace může způsobit autismus, Trump podpořil na twitteru. Podle odborníků ale pro podobná tvrzení neexistují žádné důkazy.