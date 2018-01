Washington - Americký prezident Donald Trump uvedl, že je připraven vypovídat pod přísahou před zvláštním vyšetřovatelem Robertem Muellerem, který prověřuje údajné ruské ovlivňování prezidentských voleb ve Spojených státech v roce 2016. "Vlastně se na to těším. Udělal bych to pod přísahou," řekl Trump novinářům v Bílém domě.

Možné ruské zásahy do předloňských prezidentských voleb prověřuje bývalý ředitel FBI Mueller. Prezident Trump, který ve volbách zvítězil, již dříve popřel, že by jeho volební poradci byli v kontaktu s Rusy či že by on sám byl v nějakém spojení s Ruskem.

Mueller jako prvního člena americké vlády podrobil výslechu ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse. Vyšetřovatele podle listu The New York Times zajímalo, zda prezident Trump po převzetí funkce bránil výkonu spravedlnosti.