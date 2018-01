Washington - Prezident USA Donald Trump hodlá vyhlásit vítěze soutěže o "nejhanebnější a nejzkorumpovanější médium roku". Napsal to na svém twitterovém účtu. Držitele ocenění, které prý udělí v několika kategoriích, chce šéf Bílého domu oznámit v pondělí.

Trump se netají svým odporem vůči některým americkým novinářům a po celý první rok svého mandátu nevybíravě útočil na řadu liberálních médií. Nepřízeň hlavy státu si vysloužily zejména zpravodajské televize CNN a NBC News a deníky The New York Times a The Washington Post.

Prezident je podle pracovníků Bílého domu horlivým konzumentem zpráv amerických televizí a jejich sledováním zahajuje prakticky každý pracovní den. Nejoblíbenějším Trumpovým médiem je konzervativní televizní kanál Fox News. Na twitteru, který se stal jeho hlavním prostředkem komunikace s veřejností, prezident na pořady Fox News často upozorňuje.

V úterý Trump okomentoval výměnu vydavatele deníku The New York Times, kterým se stal Arthur Gregg Sulzberger, člen rodiny Sulzbergerových, která prestižní newyorský list vlastní od roku 1896. Podle Trumpa je to poslední šance newyorského listu podávat zprávy nestranně.

"Získejte nezaujaté žurnalisty vyššího standardu, opusťte všechny své falešné a neexistující 'zdroje' a chovejte se vůči prezidentovi Spojených států spravedlivě, abyste se, až příště spolu s americkým lidem zvítězím, nemuseli omlouvat čtenářům za špatně odvedenou práci!" vzkázal Trump novému vydavateli.