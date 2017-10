Washington - Americké úřady budou postihovat firmy, které přesunou výrobu ze Spojených států do zahraničí. Za zachování pracovních míst v USA naopak dostanou finanční podporu. Počítá s tím návrh zákona, který připravil americký prezident Donald Trump. Ten o plánech hovořil v rozhovoru s magazínem Forbes.

"Mám i další návrh zákona..., návrh na rozvoj ekonomiky, o kterém si myslím, že bude fantastický. A o kterém ještě nikdo neví," řekl Trump v rozhovoru. "Je to zároveň cukr i bič," poznamenal o chystaných opatřeních. "Je to pobídka zůstat (v USA). Ale možná je to ještě víc - pokud odejdete, bude pro vás velmi těžké si myslet, že budete moci své výrobky prodávat v naší zemi," dodal bez dalších podrobností.

Forbes označil za zvláštní, že tyto kroky ohlašuje prezident, který celý život podnikal a zastupuje pravicovou republikánskou stranu, jež po více než století hájí minimální zásahy státu do trhu a volného obchodu.

Trump v předvolební kampani kritizoval zejména americké společnosti, které přesunuly výrobu mimo Spojené státy. Kvůli odlivu pracovních míst do Mexika inicioval také vyjednávání o změnách Severoamerické dohody o volném obchodu (NAFTA).

Trump sám v minulosti přiznal, že i některé jeho produkty se vyrábějí mimo USA. Jejich seznam sestavil loni v srpnu deník The Washington Post. Na soupisu figurují hlavně kravaty, košile, brýle a různé části domácího nábytku. Pro Trumpovu síť hotelů se v Číně vyrábějí například tašky, osušky nebo šampony.

Rovněž Trumpova dcera a spolupracovnice Ivanka si stále nechává některé produkty pro svou značku vyrábět v Číně, upozornila v lednu německá televize n-tv.