Washington - Někteří američtí novináři nejspíš nedostanou povolení k účasti na tiskových konferencích Donalda Trumpa v Bílém domě. Nastupující prezident to dnes řekl televizi Fox News. Trump má už od volební kampaně nevyrovnané vztahy s tiskem, terčem jeho kritiky se například staly televizní kanály CNN a NBC nebo list The New York Times.

"Příliš mnoho novinářů se chce dostat na tiskové konference, takže budeme muset vybírat," řekl prezident. Dodal, že o jeho setkání s médii bude takový zájem, že kapacita nynějšího sálu nebude stačit. "Budeme velmi brzy hledat nové místo," předpověděl. Povolení k účasti bude vydávat Trumpův štáb.

Nynější sál v Bílém domě vyhrazený pro tiskové konference má 49 míst. Přidělení míst pro jednotlivá média má na starosti Sdružení zpravodajů Bílého domu (WHCA) a mnohdy se dědí z generace na generaci. Dřívější prezidenti nechtěli do tohoto procesu zasahovat, aby se vyhnuli podezření z protežování. Až Trumpův štáb podle agentury Reuters zvažuje, že zasedací pořádek změní.

Za hlavní prostředek komunikace bude Trump dál považovat twitter, kde se ke sledování jeho vzkazů přihlásilo 20 milionů uživatelů. "Twitter nemám rád, mám spoustu jiných věcí, které bych mohl dělat. Média jsou ale tak nepoctivá, že twitter je jediný způsob odporu," řekl budoucí prezident.