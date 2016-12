Washington - Spojené státy by se měly posunout kupředu a věnovat se větším a lepším věcem, uvedl budoucí americký prezident Donald Trump poté, co Barack Obama vyhlásil nové protiruské sankce kvůli hackerským útokům. Trump se chce se prý nicméně setkat se zástupci tajných služeb, aby se dozvěděl o situaci více.

"Je načase, aby se naše země posunula k větším a lepším věcem," uvedl Trump po oznámení o uvalení nových sankcí vůči Moskvě. "V zájmu naší země a jejího skvělého lidu se sejdu příští týden se šéfy zpravodajských služeb, abych se nechal informovat o faktech této situace," dodal.

Spojené státy ve čtvrtek vypověděly 35 ruských diplomatů a uzavřely dvě ruská pracoviště na svém území. Diplomaté dostali 72 hodin na to, aby opustili USA. Prezident Obama navíc vyhlásil sankce mimo jiné vůči ruské civilní tajné službě FSB a vojenské rozvědce GRU. Reagoval tak na hackerské útoky, které podle amerických zpravodajských služeb spáchali Rusové a které byly zaměřeny i na ovlivnění prezidentských voleb ve prospěch Trumpa.

Rusko ovlivňování amerických prezidentských voleb popřelo. Nové postihy mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov označil za nezákonné, prezident Vladimir Putin podle něj rozhodne o případných odvetných opatřeních.

Za směšné před časem označil informace o ruském ovlivňování výsledku voleb také samotný budoucí prezident Trump. Už ve středu prohlásil, že by Washington měl zanechat sporu s Ruskem kvůli těmto útokům. Podle agentury Reuters bude mít po nástupu do úřadu možnost zrušit Obamův dekret, postihy odvolat a ruské diplomaty pustit zpět do země.