Washington - Americký prezident Donald Trump se na čtvrteční schůzce se senátory za použití vulgárního výrazu pozastavil nad tím, proč se do USA stěhují lidé z kdejaké díry světa. Tvrdí to americká média s tím, že Trumpova slova byla určena pro zbídačené Haiti či chudé africké státy. Trump dnes na twitteru použití takového hanlivého výrazu odmítl. Mezitím se ale proti prezidentovi vzedmula vlna kritiky a obvinění z rasismu, podobně se vyjádřil i mluvčí vysokého komisaře OSN pro lidská práva Rupert Colville.

"Proč sem necháváme všechny ty lidi z prdelí světa přicházet?" řekl podle zdrojů amerických médií prezident zákonodárcům během debaty v Oválné pracovně Bílého domu s tím, že lepší by byli přistěhovalci například z Norska. Trump k vyjádření použil vulgarismus "shithole country", který lze přeložit i jako zapadákov či díra.

Prezident vyslovení zmíněného výrazu odmítá, nicméně připouští, že na jednání se senátory použil tvrdé výrazivo.

Zaskočeni podle listu The Washington Post byli i přítomní republikánští a demokratičtí senátoři. Jakmile média zveřejnila Trumpova slova, okamžitě se proti prezidentovi vzedmula vlna kritiky.

"Pokud je to pravda, jsou to šokující a ostudné výroky amerického prezidenta," konstatoval mluvčí vysokého komisaře OSN pro lidská práva Rupert Colville. "Není pro to jiné označení než 'rasistické'," dodal s tím, že takto není možné hovořit o celých státech a kontinentech, jejichž obyvatelé nejsou v USA vítáni.

Také Africká unie (AU) označila údajné Trumpovy poznámky za urážlivé a znepokojující. "Podle mého názoru to není jen urážlivé pro lidi afrického původu ve Spojených státech, ale také pro africké občany," řekla mluvčí předsedy AU. "A je to o to víc urážlivé vzhledem k historické skutečnosti, že mnozí Afričani přišli do USA jako otroci," dodala podle agentury AFP.

Vláda Botswany oznámila, že si předvolala amerického velvyslance, aby mu tlumočila svou nespokojenost. "Domníváme se, že slova současného amerického prezidenta jsou velmi nezodpovědná, odsouzeníhodná a rasistická," uvedlo ministerstvo zahraničí v Gaborone.

Na twitteru se do šéfa Bílého domu tvrdě pustil bývalý mexické prezident Vicente Fox, který Trumpova ústa přirovnal k nejšpinavější žumpě. Bulvární deník New York Daily News v dnešním vydání Trumpa na titulní straně zesměšnil nelichotivou ilustrací exkrementu s Trumpovým účesem. List Miami Herald se pak Trumpa zeptat, zda za díru považuje i jižní Floridu, kde žije početná komunita přistěhovalců z karibských států.

Bílý dům nepopřel, že by Trump zmíněný vulgarismus pronesl. "Jistí politici ve Washingtonu chtějí bojovat za cizí země, ale prezident Trump bude vždy bojovat za americký lid," řekl v reakci na článek listu The Washington Post mluvčí Raj Shah.