Washington - Volební tým nynějšího amerického prezidenta Donalda Trumpa byl podle listu The New York Times (NYT) během loňské kampaně opakovaně v kontaktu představiteli ruských tajných služeb a ruské vlády. Trump tato nařčení odmítl s tím, že zpráva je konspiračním dílem prolhaných médií. Pravdivost zprávy odmítl i Kreml. Naopak vlivný republikánský senátor Lindsey Graham, který je vůči Trumpovi kritický, prohlásil, že pokud Trumpovi lidé skutečně měli nepatřičné spojení s Ruskem, měl by záležitost prošetřit Kongres.

"Pokud existovaly kontakty mezi ruskými činiteli a členy Trumpovy kampaně, které byly nemístné, pak je na místě, aby Kongres vytvořil společnou komisi, která se záležitosti okolo Ruska a Trumpa objasní," řekl Graham.

Trump, který se ke zprávě NYT vyjádřil na twitteru, považuje vše za výmysl. "Nesmysl o ruských vazbách je jen pokusem zakrýt mnoho chyb, kterých se Hillary Clintonová dopustila během své prohrané kampaně," napsal prezident s tím, čelí nenávisti od prolhaných médií.

Podle NYT se Rusové spojili mimo jiné s Paulem Manafortem, volebním manažerem Trumpovy kampaně, který loni v srpnu na svou funkci rezignoval kvůli obviněním, že pobíral peníze od bývalého ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče. Manafort odmítl, že by vědomě s představiteli ruských tajných služeb hovořil. Kontakty svých agentů se štábem Donalda Trumpa dnes popřela i ruská rozvědka SVR, která obvykle podobné diskuse nekomentuje.

Americké tajné služby a vyšetřovatelé podle NYT odhalili kontakty členů Trumpovy kampaně s Rusy zhruba ve stejné době, kdy narazily na důkazy o snaze Moskvy ovlivnit výsledek amerických prezidentských voleb hackerskými útoky. Z vměšování do amerických voleb obvinila Rusko administrativa nyní již bývalého prezidenta Baracka Obamy, Moskva to ale odmítla.

Mezitím dnes demokratický kongresman Adam Schiff, který zastává vysokou pozici ve výboru Sněmovny reprezentantů pro činnost tajných služeb, řekl, že chce, aby se telefonáty Trumpova bývalého hlavního bezpečnostního poradce Michaela Flynna s ruským velvyslanectvím zmíněný výbor zabýval v rámci prošetřování kauzy údajného ruského hackování. Právě kvůli kontaktům s ruským ambasadorem Flynn v pondělí rezignoval.