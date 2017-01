Washington - Nastupující americký prezident Donald Trump očekává, že na jeho páteční inauguraci dorazí rekordní množství lidí. Ceremoniál, který by podle úřadů mohl do Washingtonu přitáhnout téměř milion návštěvníků, předznamená již dnešní pietní akt na Arlingtonském hřbitově a slavnostní koncert. Do akce se zároveň chystají i Trumpovi odpůrci, kteří naplánovali řadu demonstrací.

Trumpův tým během středy umístil na sociální sítě několik reklam na dnešní koncert, který zahájí tři dny trvající slavnosti spojené s inaugurací. Trump by podle nich "rád osobně pozval" všechny zájemce na hudební produkci, která podle něho bude "opravdu fantastická".

Hudba se u Lincolnova památníku na parkové promenádě National Mall rozezní dnes v 10:35 místního času (16:35 SEČ) a na pódiu se vystřídají například washingtonští hasiči, školní mládež a countryové hudební skupiny podporující novou hlavu státu. Koncert ukončí ohňostroj.

Sám Trump plánuje, že koncert navštíví a přednese zde projev, na což se chystá v 16:00 (22:00 SEČ). Půl hodiny před tím jej čeká ceremoniál na vojenském hřbitově na jihozápadním předměstí Washingtonu, kde spolu s viceprezidentem Mikem Pencem položí věnec a uctí památku padlých amerických vojáků.

Zatímco Trump hovoří o rekordním počtu návštěvníků, úřady se chystají na poněkud střízlivější počty lidí. Podle šéfa washingtonského bezpečnostního úřadu Christophera Geldarta očekává americká metropole účast necelého milionu návštěvníků, zatímco první inauguraci končícího prezidenta Baracka Obamy shlédlo 1,8 milionu lidí.

Trumpovi odpůrci hodlají již dnes zahájit sérii demonstrací. O první viditelnější protest se postaral již ve čtvrtek muž, který se podle policie pokusil upálit před Trumpovým hotelem nedaleko Bílého domu a s popáleninami byl převezen do nemocnice.