Washington - Americký prezident Donald Trump by rád mluvil s vyšetřovatelem Robertem Muellerem, který hledá důkazy vměšování Moskvy do voleb v USA. Právníci ale Trumpa od záměru odrazují. Prezident to dnes řekl novinářům v Bílém domě. Připustil ale, že pokud to bude považovat za vhodné, radami advokátů se řídit nebude.

Mueller už se svým týmem vyslechl desítky státních úředníků a prezidentských poradců, o možném výslechu Trumpa, snad i po soudní obsílce a pod přísahou, se ale zatím jen spekuluje. Sám Trump zatím vydával nejasné signály, v minulosti několikrát vyjádřil připravenost se s Muellerem sejít, jindy ale výslech odmítal. Jeho poradci ho podle amerických médií od kontaktu s vyšetřovateli FBI odrazují, protože by prý svou prostořekostí mohl sám sebe dostat do problémů.

"Rád bych mluvil, nikdo nechce mluvit víc než já... protože jsme neudělali nic špatného," řekl dnes prezident novinářům. "Musím ale najít způsob, jak se mnou budou jednat férově. Každý to dnes vidí, je to čirý hon na čarodějnice. Pokud se o férovosti přesvědčím, opominu právníky," dodal.

Diskutovanou otázkou jsou podle serveru Politico i právní aspekty případného výslechu. Odborníci se většinou shodují v názoru, že FBI může úřadujícího prezidenta vyslechnout. Mnozí ale dodávají, že Trump by mohl výslech odmítnout s odkazem na pátý dodatek americké ústavy, který zakazuje nutit občany, aby vypovídali proti své osobě.

Trump dnes rovněž hájil svého poradce Rudyho Giulianiho, který v minulých dnech v médiích pronesl několik výroků, jež údajně v Bílém domě vyvolaly zmatek. Týkaly se jak případného výslechu u Muellera, tak ošemetné kauzy kolem Trumpova poměru s pornoherečkou Stormy Daniels. "Začal teprve včera, potřebná fakta dostane. Je to skvělý chlap," řekl prezident o bývalém newyorském starostovi, s nímž už několik desítek let udržuje přátelské styky.