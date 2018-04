Washington - Americký prezident Donald Trump dnes řekl, že nebude zasahovat do vyšetřování údajného ruského vměšování do prezidentských voleb, které v roce 2016 vyhrál. Zároveň ale dodal, že může změnit názor. Zdůvodnil to tím, že práce týmu zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera je prý hanebná.

"Rozhodl jsem se, že se nebudu angažovat. V určitém okamžiku mohu změnit svůj názor, protože to, co se děje, je hanba," řekl dnes Trump v rozhovoru pro americkou zpravodajskou televizi Fox News.

Podle agentury Reuters Trump tak opět oživil obavy z možné snahy Muellera z vyšetřování odvolat. Čtyři senátoři (dva republikáni a dva demokraté) již proto přišli s návrhem zákona, který by prezidentovi takový krok ztížil.

Výbor amerického Senátu pro soudnictví dnes schválil tuto právní normu, která má zvláštního vyšetřovatele Muellera ochránit před odvoláním z rozhodnutí prezidenta Trumpa. Pro návrh hlasovali i čtyři republikáni, a tak prošel poměrem 14 ku sedmi hlasů. Avšak republikánští vůdci v Senátu se podle agentury Reuters již vyjádřili, že nepřipustí, aby o předloze hlasoval celý Senát.

Trump také opět kritizoval razie u jeho osobního právníka Michaela Cohena a bývalého šéfa jeho volební kampaně Paula Manaforta. V Bílém domě podle médií zavládla obava, že se najdou i citlivé informace týkající se údajných pletek ženatého Trumpa s pornoherečkou Stormy Daniels, případně možných kontaktů Trumpova volebního štábu s Ruskem.