Washington - Budoucí americký prezident Donald Trump dnes označil pondělní teroristický čin v Berlíně útokem proti lidství. Informovala o tom agentura Reuters. Již v pondělí obvinil z atentátu islámské teroristy, kteří podle něj ve jménu světového džihádu bez ustání masakrují křesťany.

"Je to útok na lidskost, který musí být zastaven," řekl dnes Trump novinářům. "To, co se děje, je hanebné," dodal s tím, že s dosluhujícím prezidentem Barackem Obamou od útoku v Berlíně nehovořil.

Trump bezprostředně po útoku ještě dřív než německá média spojil čin s islamistickými teroristy.

Útok odsoudil i Obama, učinil tak ještě v pondělí. V úterý pak telefonicky kondoloval německé kancléřce Angele Merkelové, zároveň popřál zraněným brzké uzdravení.