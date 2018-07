Helsinky - V prezidentském paláci v Helsinkách dnes začalo jednání prezidentů Ruska a USA Vladimira Putina a Donalda Trumpa mezi čtyřma očima. Před zahájením rozhovorů, jimž jsou přítomni jen tlumočníci, oba státníci ujistili novináře, že jsou připraveni debatovat o nejvýznamnějších otázkách světové politiky a o vzájemných vztazích.

Putin při zahájení besedy poukázal na to, že s Trumpem i v minulosti udržoval stálé kontakty, uskutečnilo se několik telefonních rozhovorů. "Přišel ale čas na zevrubný rozhovor o dvoustranných vztazích a bolavých místech ve světě, jejich docela dost," řekl Putin.

Trump Putinovi pogratuloval k úspěšnému uspořádání fotbalového mistrovství světa v Rusku. Mezi problémy, o nichž chce hovořit, jmenoval obchod, vojenské problémy, Čínu nebo jaderné zbraně. "Udržovat s Ruskem dobré styky je ale dobré, nikoli špatné," poznamenal Trump.

V Helsinkách se setkali prezidenti USA a Finska

Prezidenti Spojených států a Finska Donald Trump a Sauli Niinistö se dnes sešli v Helsinkách na společné snídani. Trump se na jednání znovu vrátil k situaci kolem Severoatlantické aliance, jejíž členy v předchozích dnech ostře kritizoval.

Trump dnes Niinistövi poděkoval za hostitelství summitu. Zopakoval také platnost amerických závazků vůči NATO a prohlásil, že Severoatlantická aliance nikdy nebyla tak silná jako nyní. "NATO nikdy nebylo tak jednotné... NATO pravděpodobně nikdy nebylo tak silné jako dnes," prohlásil podle agentury AFP šéf Bílého domu. Současně ale také zopakoval svůj názor, že členové aliance nepřispívají na obranu dostatečně.

Trump minulý týden na summitu NATO v Bruselu kritizoval státy, které vydávají méně než dvě procenta HDP na zbrojení. Kvůli sporu, který americký prezident vyvolal, se musela aliance poprvé po deseti letech sejít na mimořádném zasedání. Všichni členové NATO zopakovali, že tento závazek splní do roku 2024, jak se v roce 2014 dohodli. Vrcholnou schůzku nakonec Trump označil za úspěch a upevnění vazeb i obranyschopnosti NATO.

Finsko není členským státem NATO, má ale se Severoatlantickou aliancí podepsané memorandum o porozumění.

Finský prezident Niinistö přivítal dnes Trumpa s manželkou Melanií ve své rezidenci Mäntyniemi. Politici se poté odebrali k rozhovoru mezi čtyřma očima, první dámy Melania Trumpová a finská básnířka Jenni Haukiová snídaly spolu.

Trump: USA mají s Ruskem nyní nejhorší vztahy v historii

Vztahy Spojených států a Ruska nebyly nikdy v dějinách horší, než jsou nyní. Před začátkem summitu s Putinem v Helsinkách to dnes na twitteru napsal Trump. Vinu za špatné vztahy podle něj nese řada let amerického bláznovství a hlouposti i současné vyšetřování údajného ruského vměšování do amerických voleb v roce 2016. Trump si také znovu pochvaloval výsledky summitu Severoatlantické aliance z minulého týdne.

"Náš vztah s Ruskem NIKDY nebyl horší díky mnoha letům bláznovství a hlouposti USA a nyní - zmanipulovaného honu na čarodějnice," napsal šéf Bílého domu, který honem na čarodějnice běžně označuje vyšetřování údajného vměšování Ruska do předloňských prezidentských voleb v USA.

V jednom z tweetů prezident kritizoval svého předchůdce Baracka Obamu, který se podle něj v roce 2016 domníval, že prezidentské volby vyhraje demokratka Hillary Clintonová, "a tak když byl informován FBI o ruském vměšování, řekl, že se to nemůže stát, že to není nic moc velkého a NIC s tím neudělal".

"Když jsem vyhrál já, stalo se to velkým problémem a zmanipulovaným honem na čarodějnice, který vedl Strzok," dodal Trump s odkazem na Petera Strzoka, agenta FBI a bývalého člena týmu zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera. Řada republikánských politiků obviňuje Strzoka ze zaujatosti vůči prezidentovi. Za jeho odchodem z Muellerova týmu totiž stálo zveřejnění textových zpráv, které si před předloňskými volbami vyměňoval se svou milenkou, advokátkou FBI Lisou Pageovou. Psal v nich o potřebě zabránit Trumpovu vítězství.

Trump se vrátil také k summitu NATO z minulého týdne, po kterém podle něj obdržel od představitelů členských zemí aliance řadů telefonátů, v nichž mu lídři údajně děkovali za to, že je donutil, aby se dali dohromady a soustředili na finanční závazky. "Byl to skutečně skvělý summit, o kterém mnoho médií informovalo nepřesně. NATO je nyní silné a bohaté!" dodal americký prezident.

