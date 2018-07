Helsinky - Americký prezident Donald Trump se rok a půl po nástupu do funkce v pondělí poprvé sejde se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem na oficiálním summitu. Vrcholné setkání ale vyvolává v USA i v západním světě kontroverze. Prezident totiž podle komentátorů podává ruku Putinovi, který je obviňován z autoritářských snah a protizápadních postojů, a zároveň ostře kritizuje tradiční americké spojence. Trump kritiku odmítá a již nyní jako geopolitické vítězství hodnotí sám fakt, že se summit vůbec koná.

Kriticky se k nadcházejícímu summitu staví američtí demokrati, pro které je Trump symbolem morálního úpadku země. Upozorňují, že Trump je příliš vstřícný vůči státům, které mají s USA napjaté vztahy. Jisté výhrady mají i republikáni, od kterých se ozývají hlasy, že by Trump neměl s Putinem zůstat sám.

Arizonský republikánský senátor Jeff Flake chce podobně jako demokrati, aby Trump Putinovi řekl, že ruská okupace ukrajinského autonomního poloostrova Krym je nelegální a že ruské aktivity v Sýrii škodí mírovému procesu. Flake prohlásil, že američtí spojenci v regionu se obávají toho, na čem se Trump s Putinem dohodne. Dodal, že on s nimi takové obavy sdílí.

Flakeův kolega ze Senátu USA Bob Corker poukázal na to, že Trumpův postup vůči Rusku vyvolává u amerických přátel v regionu otázky o aktuální důvěryhodnosti amerického partnerství.

Kontroverze před schůzkou vyvolávají i Trumpova slova, jimiž ocenil Putinovy státnické schopnosti. V minulosti také prohlásil, že ruskému prezidentovi věří, když říká, že se Moskva nevměšovala do amerických prezidentských voleb v roce 2016. Za to sklidil Trump v USA kritiku.

O volbách, jejichž pozadí kvůli ruské roli objasňuje zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, chce s Putinem hovořit. "Nechceme, aby se někdo pletl do voleb," říká nyní Trump.

Trumpův někdejší štáb je pod Muellerovým drobnohledem, vyšetřovatel totiž prověřuje, zda někteří jeho členové nebyli v kontaktu s Ruskem. Trump takovéto vazby odmítá a vyšetřování označuje za hon na čarodějnice.

Trump chce s Putinem také jednat o Ukrajině, která je zdrojem napětí a sankcí mezi Washingtonem a Moskvou. Rusko totiž v roce 2014 po pádu proruské vlády anektovalo Krym a začalo podporovat proruské separatisty na Donbasu, kde vypukly boje. Kreml dal již předem na vědomí, že o Krymu diskutovat nehodlá, neboť poloostrov považuje za nedílnou součást Ruské federace.

Trump plánuje, že se s Putinem nejprve setká mezi čtyřma očima, později se k prezidentům připojí další členové delegace a summit vyvrcholí společným pracovním obědem. Chce tak očividně zopakovat formát červnové schůzky se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, kterou označil za mimořádný úspěch zajišťující bezpečnost v regionu.

Již dopoledne finský prezident Sauli Niinistö přijme Trumpa s manželkou Melanií. Začátek summitu je plánován na 13:00 místního času (12:00 SELČ), kdy Niinistö nejprve přivítá Putina a poté Trumpa. Prezidenti Ruska a USA následně zasednou k jednání, na kterém je budou doprovázet jen tlumočníci. Delegace se k prezidentům připojí během pozdního pracovního oběda.

Zda je Putin přítel, nebo nepřítel, Trump zatím neví. Před odletem do Evropy, kde se mezitím zúčastnil summitu NATO a absolvoval pracovní návštěvu Británie, prohlásil, že ruský prezident je zcela jistě konkurent. I tak ale označil nadcházející setkání s šéfem Kremlu za nejsnadnější část svého evropského turné. "Kdo by si to pomyslel," dodal.

Naopak Putin podle svého poradce Jurije Ušakova amerického prezidenta za soupeře nepovažuje, neboť je pro něj partnerem.

Skutečný průlom ve vztazích mezi Moskvou a Washingtonem od summitu nicméně ruští a američtí představitelé neočekávají. Vlivný ruský senátor Alexej Puškov vrcholnou schůzku považuje za uznání Ruska jako mocnosti, jejíž zájmy Spojené státy nemohou přehlížet. "Washingtonu dlouho trvalo, než to pochopil, ale nakonec se tak stalo," poznamenal.

Ačkoli setkání v Helsinkách bude prvním oficiálním summitem Putina a Trumpa, oba prezidenti se již v minulosti setkali, a to loni v červenci na okraj summitu skupiny G20 v Hamburku a loni v listopadu během jednání zemí Rady pro ekonomickou spolupráci Asie a Tichomoří (APEC) ve Vietnamu.